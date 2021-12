Ci stiamo per lasciare un altro anno di grande basket alle spalle. Un anno difficile, segnato dalla pandemia e da molti mesi disputati a porte chiuse, senza il calore del pubblico, ma comunque in grado di regalarci emozioni e ricordi indelebili. È stato un 2021 splendido su tutti i fronti. La nazionale azzurra è tornata a splendere alle Olimpiadi di Tokyo. La Virtus Bologna si è cucita lo Scudetto sul petto dopo venti anni di attesa. L'Olimpia Milano è tornata alle Final Four di Eurolega dopo 29. E, in NBA, Giannis Antetokounmpo ha finalmente completato la sua missione di riportare i Milwaukee Bucks al titolo, mentre Steph Curry ha disintegrato il record di triple segnate.

Abbiamo individuato dieci momenti più significativi del 2021. Li ripercorriamo uno ad uno, in rigoroso ordine cronologico. Così da creare un piccolo calendario di ricordi del basket che abbiamo vissuto.

Ad

L'Olimpia Milano vince la Coppa Italia

NBA I Cavs perdono il loro faro: stagione finita per Ricky Rubio 42 MINUTI FA

settima Coppa Italia della storia con una dimostrazione di forza straordinaria, soprattutto nella metacampo difensiva: 96-65 alla Reyer Venezia in semifinale, +29, con soli 58.7 punti subiti a gara. Un dato che conferma lo straordinario momento vissuto dalla squadra di coach Ettore Messina tra dicembre e febbraio, quando si attesta come squadra più compatta, solida e temibile anche a livello europeo. Il primo trofeo assegnato in Italia nel 2021. L'AX Armani Exchange Milano mette in bacheca la suacon una dimostrazione di forza straordinaria, soprattutto nella metacampo difensiva: 80-52 alla Reggiana nei quarti 87-59 alla VL Pesaro in finale . Lo scarto medio delle tre partite recita un pazzescocon soli. Un dato che conferma lo straordinario momento vissuto dalla squadra di coach Ettore Messina tra dicembre e febbraio, quando si attesta come squadra più compatta, solida e temibile anche a livello europeo.

Coppa Italia: la Top 5 della Final Eight

L'Olimpia Milano torna alle Final Four di Eurolega dopo 29 anni

Nikola Jokic vince il premio di MVP in NBA

Nikola Jokic. Il serbo dei Denver Nuggets prevale sul camerunense dei 76ers e si aggiudica il premio di MVP, di migior giocatore della regular season. Il Joker, che guida i Nuggets al terzo posto ad Ovest dietro a Jazz e Suns, archivia il suo anno con 26 punti, 11 rimbalzi e 8 assist di media con percentuali assurde, il 57% dal campo, il 39% da tre e l'87% ai liberi, finendo in Top 5 per punti, rimbalzi e assist, e giocando tutte e 72 le partite, contro le 51 di Embiid. Inoltre Jokic è diventato Draft, con la 41 del 2014. Un'impresa storica per Nikola! Il 2021 in NBA segna il ritorno prepotente dei centri, dei "Big Man", due su tutti: Joel Embiid e. Il serbo deiprevale sul camerunense dei 76ers e si aggiudica il premio di MVP, di migior giocatore della regular season. Il, che guida i Nuggets al terzo posto ad Ovest dietro a Jazz e Suns, archivia il suo anno con 26 punti, 11 rimbalzi e 8 assist di media con percentuali assurde, il 57% dal campo, il 39% da tre e l'87% ai liberi, finendo in Top 5 per punti, rimbalzi e assist, e giocando, contro le 51 di Embiid. Inoltre Jokic è diventato il primo centro da Shaq O'Neal nel 2000 a vincere l'MVP e il terzo europeo di sempre dopo Nowitzki e Antetokounmpo , senza contare che è il giocatore scelto più in basso di sempre al, con la. Un'impresa storica per Nikola!

Nikola Jokic riceve il premio di MVP della stagione NBA 2020-21 Credit Foto Getty Images

La Virtus Bologna conquista lo Scudetto dopo vent'anni

Le Vu-Nere tornano sul trono cestistico italiano e rinverdiscono la rivalità con l'Olimpia Milano, una delle prime nella storia del nostro basket. Nello Scudetto 2021 c'è tanto, forse tantissimo, del lavoro tecnico di Aleksandar Djordjevic e del duo serbo Markovic-Teodosic, ma non solo. Julian Gamble e Vince Hunter hanno dominato sotto i tabelloni; Pippo Ricci è stato capitano fondamentale nei momenti più complessi; Kyle Weems il giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe in squadra, capace com'è di fare tutto sul parquet. 10-0 nei Playoff, senza lasciare diritto di replica alcuno, neppure alla Milano di Ettore Messina, surclassata 4-0 nella serie di finale. A ciò, si aggiunga la capacità manageriale di riportare in Italia Marco Belinelli e allestire una squadra completa sotto tutti i punti di vista. In poche parole: la Virtus è tornata!

I Milwaukee Bucks vincono il titolo NBA

Milwaukee Bucks sono "LA STORIA" NBA del 2021 per il titolo conquistato in una stagione particolare, iniziata poco prima di Natale e conclusasi soltanto a luglio inoltrato a causa della pandemia. Dopo una lunga rincorsa e diverse delusioni, 76ers e Nets erano nettamente più favorite, almeno ad Est: invece la formazione guidata da Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday e Khris Middleton ribalta ogni pronostico e anche alle Finals si impone 4-2 dopo aver perso le prime due gare a Phoenix coi Suns dando l'impressione di non avere chances. Invece Milwaukee risorge, vince gara 3 e 4 in casa per il 2-2, poi si impone in Arizona in gara 5: la chiusura del cerchio è gara 6 in casa, con Happy Days. sono "LA STORIA" NBA del 2021 per il titolo conquistato in una stagione particolare, iniziata poco prima di Natale e conclusasi soltanto a luglio inoltrato a causa della pandemia. Dopo una lunga rincorsa e diverse delusioni, i Bucks tornano sul trono a 50 anni di distanza dall'ultima volta (nel 1971 fu il titolo con Kareem e Oscar Robertson) e lo fanno in una stagione doveerano nettamente più favorite, almeno ad Est: invece la formazione guidata daribalta ogni pronostico e anche alle Finals si imponedopo aver perso le prime due gare a Phoenix coidando l'impressione di non avere chances. Invece Milwaukee risorge, vince gara 3 e 4 in casa per il 2-2, poi si impone in Arizona in gara 5: la chiusura del cerchio è gara 6 in casa, con Giannis che esplode con 50 punti e corona il sogno , suo e della città di

Giannis Antetokounmpo in trionfo con i Milwaukee Bucks, campioni NBA 2020-21 Credit Foto Getty Images

La Nazionale azzurra torna alle Olimpiadi e chiude al quinto posto

annichilire la Serbia in casa propria e tornare ai Giochi a distanza di 17 anni dall'argento di Atene 2004. A Tokyo 2020, coach Sacchetti ha cementato un gruppo privo di stelle assolute, a eccezione di Danilo Gallinari, e forgiato nuovi campioni: su tutti, Simone Fontecchio e Achille Polonara, autentiche rivelazioni nell'estate azzurra. Nel Paese del Sol Levante, il sogno tricolore si è spento ai quarti contro una Francia troppo forte, ma quasi mai capace di dominare gli Azzurri. Adesso serve continuità di risultati, con Nico Mannion pronto a diventare il leader tecnico di questa Nazionale e La gioia per il risultato del Pre-Olimpico di Belgrado è ancora vivissima nella mente di ogni appassionato: autentico capolavoro, con un'Italia capace diin casa propria e tornare ai Giochi a distanza di 17 anni dall'argento di Atene 2004. A Tokyo 2020,ha cementato un gruppo privo di stelle assolute, a eccezione di Danilo Gallinari, e forgiato nuovi campioni: su tutti,, autentiche rivelazioni nell'estate azzurra. Nel Paese del Sol Levante, il sogno tricolore si è spento ai quarti contro una Francia troppo forte, ma quasi mai capace di dominare gli Azzurri. Adesso serve continuità di risultati, conpronto a diventare il leader tecnico di questa Nazionale e in attesa di Paolo Banchero ...

Italbasket, ci hai fatto sognare! Il film dell'Olimpiade

Il Team USA conquista l'oro olimpico a Tokyo

Stati Uniti restano sul trono olimpico della pallacanestro conquistando a Tokyo il 16esimo oro della storia, il quarto consecutivo di un ciclo ri-avviato a Pechino 2008 dopo il flop di Atene. Un successo tutt'altro che semplice però per il gruppo allenato da Gregg Popovich viste le difficoltà durante la preparazione a Las Vegas, il Covid, le rinunce e la sconfitta nel match di apertura con la Francia. Da lì Team USA ha macinato vittorie, trascinato da un imperiale Kevin Durant e dalla leadership di Draymond Green e Jrue Holiday: in finale è arrivata Capitan AmericaCarmelo Anthony. Glirestano sul trono olimpico della pallacanestro conquistando ail 16esimo oro della storia, il quarto consecutivo di un ciclo ri-avviato a Pechino 2008 dopo il flop di Atene. Un successo tutt'altro che semplice però per il gruppo allenato daviste le difficoltà durante la preparazione a Las Vegas, il Covid, le rinunce e la sconfitta nel match di apertura con la. Da lìha macinato vittorie, trascinato da un imperialee dalla leadership di: in finale è arrivata la rivincita contro la Francia, un successo di soli 5 punti (minor scarto di sempre in una finale olimpica), in cui KD ha stampato 29 punti e si è messo al collo il terzo oro, recordman al fianco di

TEAM USA È POKER D'ORO, FRANCIA KO: LA FINALE IN 280"

La Virtus Bologna vince la Supercoppa, primo trofeo della stagione

Virtus Segafredo Bologna inizia la stagione 2021-22 nello stesso modo in cui aveva concluso quella precedente: vincendo, peraltro contro la Sergio Scariolo, ma la volontà delle Vu-Nere resta pressoché immutata: roster ultra-competitivo su tutti i fronti, grande solidità societaria e ambizione a 360°. In una squadra infarcita di talento individuale e sublimi schemi di squadra, l'importanza di Alessandro Pajola diventa comunque inestimabile: il ventiduenne playmaker è ormai sulla cresta dell'onda, pronto a un altro ballo con Milos Teodosic prima di raccoglierne il testimone. Riprendere da dove aveva lasciato. Lainizia la stagione 2021-22 nello stesso modo in cui aveva concluso quella precedente: vincendo, peraltro contro la rivale storica Olimpia Milano . Al timone, Djordjevic lascia il posto a, ma la volontà delle Vu-Nere resta pressoché immutata: roster ultra-competitivo su tutti i fronti, grande solidità societaria e ambizione a 360°. In una squadra infarcita di talento individuale e sublimi schemi di squadra, l'importanza didiventa comunque inestimabile: il ventiduenne playmaker è ormai sulla cresta dell'onda, pronto a un altro ballo conprima di raccoglierne il testimone.

Belinelli alza il trofeo, scatta la festa Virtus

Gigi Datome diventa miglior marcatore italiano di sempre in Eurolega

Gigi Datome supera Gianluca Basile e diventa il top-scorer azzurro nella storia dell'Eurolega. Datome sta disputando la sua 12esima stagione nella principale competizione europea, la sua terza consecutiva con l'Olimpia Milano dopo quelle vissute a Siena, Roma e Istanbul. Ha segnato 2184 punti in 256 gare complessive, con una media di 8.5 a partita e il 44.5% dall'arco. A 34 anni, è ancora un punto di riferimento cardine per Milano e il movimento azzurro in generale: l'Olimpia non può fare a meno della sua esperienza e della sua intelligenza straordinaria, l'Italia è pronta a riabbracciarlo in vista degli Europei del prossimo settembre Il 26 novembre, con i 12 punti realizzati contro l'Olympiacos Pireo supera Gianluca Basile e diventa. Datome sta disputando la sua 12esima stagione nella principale competizione europea, la sua terza consecutiva condopo quelle vissute a Siena, Roma e Istanbul. Ha segnatocomplessive, con una media dia partita e ildall'arco. A 34 anni, è ancora un punto di riferimento cardine per Milano e il movimento azzurro in generale: l'Olimpia non può fare a meno della sua esperienza e della sua intelligenza straordinaria, l'Italia è pronta a riabbracciarlo in vista degli Europei del prossimo settembre dopo le Olimpiadi di Tokyo saltate per problemi fisici

Steph Curry batte il record di triple realizzate in NBA

Il finale di 2021 è stato segnato dalla rincorsa di Stephen Curry al record di triple NBA di Ray Allen, 2973 stampato il 10 febbraio 2011. Un primato voluto fortemente dal figlio di Dell che, in virtù anche dell'eccezionale e sorprendente avvio di regular season dei Golden State Warriors, ha calamitato tutte le attenzioni con attesa quasi spasmodica. Dopo averlo mancato a Philadelphia e a Indianapolis, Curry c'è riuscito al Madison Square Garden di New York contro i Knicks , alla Mecca del basket, di fronte a Ray Allen e Reggie Miller, i due totem che ha superato. Inoltre, prima del termine dell'anno solare, ha anche scollinato quota 3.000 bombe in carriera : è il miglior tiratore di sempre.

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

Serie A Top 5, le giocate migliori della 13ª: Tyrique Jones protagonista UN' ORA FA