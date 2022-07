Nel 2001 e 2002, anche Stanislav Medvedenko faceva parte del roster di quei Los Angeles Lakers dominanti di Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Soprannominato "The Ukraine Train", Medvedenko vinse due anelli da comprimario. Entrambi andranno all'asta, e il ricavato sarà donato alla sua stessa fondazione che si occupa di ristrutturare le strutture sportive danneggiate dalla guerra in Ucraina.

"L'esercito russo ha bombardato più di cento scuole - ha spiegato l'ex-giocatore gialloviola -. Il nostro Paese ha bisogno di fondi per ristrutturare gli edifici. Le palestre e le strutture sportive sono le ultime della lista. Ma gli inverni in Ucraina sono freddi, e i ragazzi hanno bisogno di spazi coperti per giocare".

Ad

I Los Angeles Lakers campioni NBA nel 2000-01 Credit Foto Getty Images

NBA Simone Fontecchio, offerte da Los Angeles Lakers e Utah Jazz? 17/07/2022 A 12:42

L'asta sarà tenuta il 5 agosto e la compagnia a cui Medvedenko ha affidato i suoi due anelli stima di poterli vendere per almeno 100.000 dollari. L'ex-giocatore dei Lakers ha raccontato di essere rimasto shockato dalla vista dei danni causati dai bombardamenti dopo essere salito su uno degli edifici più alti di Kiev.

"In quel momento ho pensato. 'Ho davvero bisogno di queste cose?'. Mi sono reso conto di poter morire. Ho deciso di mettere i miei anelli all'asta per aiutare i miei connazionali, per aiutare i nostri bambini".

Ham (nuovo allenatore Lakers): "Pressione? Una volta mi hanno sparato in faccia"

NBA Stephen Curry, Ja Morant e Luka Doncic in testa alle maglie più vendute 11/07/2022 A 13:15