Orlando Magic che perdono 126-120 contro i Boston Celtics e restano a quota zero successi dopo i ko di Detroit e Atlanta; 3-0 invece per i vice campioni NBA dopo lo scalpo di Miami. Altra sconfitta Magic nonostante un'altra prova importante di Paolo Banchero che 23 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e 2 perse, però finisce con un pessimo 6 su 19 al tiro, 2 su 7 dall'arco e 9 su 11 ai liberi, senza contare il -16 di plus minus, il secondo peggiore di Orlando dopo il -17 di Franz Wagner. Al netto della sconfitta, Paolo aggiorna il libro dei record NBA visto che è soltanto la quarta scelta numero 1 al Draft a segnare almeno 20 punti nelle prime tre gare in carriera dopo Elvin Hayes (10 nel 1968-69), Oscar Robertson (6, 1960-61) e Walt Bellamy (3, 1961-62), tutti e tre negli anni '60. La prima casalinga della stagione all'Amway Center non è positiva per gliche perdonocontro ie restano a quota zero successi dopo i ko di Detroit e Atlanta; 3-0 invece per i vice campioni NBA dopo lo scalpo di Miami. Altra sconfittanonostante un'altra prova importante diche stampa un altro ventello pur tirando abbastanza male : il rookie di origini italiane infatti chiude con, però finisce con un pessimo, 2 su 7 dall'arco e 9 su 11 ai liberi, senza contare il, il secondo peggiore di Orlando dopo il -17 di Franz Wagner. Al netto della sconfitta,aggiorna il libro deivisto che è soltanto la quarta scelta numero 1 al Draft a segnaredopo(10 nel 1968-69),(6, 1960-61) e(3, 1961-62), tutti e tre negli anni '60.

Banchero distribuisce i suoi punti, è lui a segnare il primo canestro della stagione all'Amway Center per i Magic, ed è sempre lui che prova a tenerli in partita, realizzando il bersaglio del -3 sul 116-113 prima che i Celtics chiudano il discorso con il grande protagonista della gara, Jayson Tatum, autore di 40 punti con 14 su 21 al tiro. Alla fine della partita, in cui comunque Paolo ha messo in mostra il solito arsenale con anche due triple, penetrazioni al ferro e tiri in svitamento allontanandosi da canestro, con Tatum c'è stato un bell'abbraccio: entrambi vengono dall'università di Duke e nella passata stagione JT è andato a vederlo nella gara che i Blue Devils giocarono in casa di Boston College.

I Magic, privi di Jalen Suggs, hanno anche 29 punti dal veterano Terrence Ross, 18 del tedesco Wagner, 15 con 12 rimbalzi del pivot Carter e 14 da Cole Anthony, tengono per quasi tutta la partita il passo di Boston, ma alla fine cedono per un break di 10-2, dove Tatum insacca 5 punti di fila e la tripla "letale" sul 121-113. Per i Celtics, privi di Danilo Gallinari, infortunato, anche 27 punti di Derrick White, 13 a testa di Grant Williams e Brogdon, e 12 di Jaylen Brown, in una serata da 19 su 47 da tre (40%). Prossimo impegno per i Magic al Madison Square Garden contro i New York Knicks.

