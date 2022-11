Ben Simmons, è solo perchè ai Brooklyn Nets c'è ben altro a tenere banco, dal licenziamento di Steve Nash alla tempesta Kyrie Irving, fino meno di 6 punti e 6 assist di media a partita, e secondo The Athletic all'interno dello spogliatoio i compagni sarebbero molto frustrati per come Simmons stia facendo fatica, tanto che qualcuno ha messo in dubbio "la sua disponibilità in campo e anche la sua passione per il gioco". Se non si parla del disastroso avvio di stagione di, è solo perchè aic'è ben altro a tenere banco, dal licenziamento dialla tempesta, fino alle ultime dichiarazioni come sempre 'piccanti' di Kevin Durant . Però il rendimento dell'ex 76ers è un problema, viaggia a, e secondo The Athletic all'interno dello spogliatoio i compagni sarebbero molto frustrati per comestia facendo fatica, tanto che qualcuno ha messo in dubbio "".

Ad

Proprio a The Athletic ha parlato Ben Simmons provando a spiegare i motivi delle sue difficoltà: "Sono alle prese con problemi al ginocchio dall’inizio della stagione. Si è gonfiato, ho fatto iniezioni di PRP, ho estratto dei fluidi un paio di volte. Non è una mia invenzione, ok? È una cosa seria. Capisco lo scetticismo, ma io sono un agonista. Perciò continuerò a fare tutto il necessario per essere in campo".

NBA Lo sfogo di Durant: "Irving? E' adulto, non devo dirgli cosa fare" UN' ORA FA

Non posso fare niente per far credere le persone quello che ho passato. Ci sono stati momenti in cui non potevo camminare, che avevo un piede che non rispondeva, che non potevo dormire

L'australiano, arrivato a Brooklyn lo scorso febbraio nello scambio che ha portato James Harden ai Philadelphia 76ers, si sfoga senza mezzi termini: "Non posso fare niente per far credere le persone quello che ho passato. Non erano lì quando ero sdraiato a terra e non riuscivo a camminare. Non erano lì quando sono andato in ambulanza dopo una partita. Non c’erano e basta. Ci sono stati momenti in cui non potevo camminare, che avevo un piede che non rispondeva, che non potevo dormire".

Sono alle prese con problemi al ginocchio dall’inizio della stagione. Non è una mia invenzione, ok? È una cosa seria. Capisco lo scetticismo, ma io sono un agonista

Rimane la volontà di Ben Simmons di scendere in campo per aiutare i Nets a competere per il titolo: "Sto facendo tutto quello che posso per essere in campo. Il ginocchio è un problema più grande rispetto alla schiena, ma è così che vanno le cose: ti preoccupi di un infortunio e subito dopo ne arriva un altro da un'altra parte. Ma tenere tutto sotto controllo è la cosa più importante per me".

Embiid: "Philadelphia ha i pezzi giusti per vincere il titolo"

NBA Gilgeous-Alexander è un All Star, Mobley sopra a Giannis, LaMelo ko UN' ORA FA