Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

SGA for the win! Gilgeous-Alexander è un All Star

Ennessima gara incredibile di questo avvio di campionato per Shai Gilgeous-Alexander che piazza 42 punti, 6 rimbalzi e 7 assist nel successo dei Thunder a Washington. E' l'unico nella storia di OKC con Westbrook e Durant con una striscia di tre gare da almeno 35 e 5 assist, ed è il secondo con 10 gare nelle prime 14 di stagione con almeno 30 punti col 50% al tiro, l'altro? Wilt Chamberlain nel 1962-63. Ah, la ciliegina è la tripla della vittoria a fil di sirena... SGA, è nata una stella.

I Boston Celtics volano, inizio super per coach Mazzulla

Per quelli che si aspettavano un avvio difficile dei Celtics dopo l'addio di Ime Udoka per il noto scandolo, e che volevano un nuovo allenatore di maggior "blasone" ed esperienza al posto di Joe Mazzulla, ecco che i fatti li stanno smentendo. Boston è la miglior squadra della Lega, è il miglior attacco e il 12-3 di record rende il giovane Mazzulla il secondo di sempre nella storia dei Celtics con Chris Ford: solo Bills Russell partì meglio, 13-2 nel 1966-67.

Curry ne fa 50 ma è sprofondo Warriors

Altra prova monstre di Stephen Curry che firma 50 punti a Phoenix - sesto cinquantello dopo i 30 anni, come Michael Jordan, dietro solo ai 7 di Wilt Chamberlain - ma i Golden State Warriors perdono con i Suns e restano senza successi in trasferta, 0-8. Si tratta della serie negativa lontano da casa più lunga per una squadra campione dai Bulls 1998-99, quelli del post Last Dance senza MJ, Pippen, Rodman e coach Phil Jackson.

Evan Mobley e il poster a Giannis

Non tantissimi si possono permettere di schiacciare in testa a Giannis Antetokounmpo. Uno di questi è Evan Mobley, il giovane lungo di Cleveland che decolla e inchioda a due mani mettendo nel poster il fenomeno greco, pronto a stopparlo.

Che infortunio per LaMelo Ball! Inciampa sul piede di un tifoso

Non proprio fortunato LaMelo Ball che, al debutto casalingo con gli Charlotte Hornets dopo aver saltato le prime 13 partite per un problema fisico, chiude la gara persa coi Pacers tornando zoppicante negli spogliatoi. Beffardo il nuovo infortunio, con LaMelo che si gira la caviglia destra ricadendo sul piede di un tifoso in prima fila nel tentativo di salvare una palla.

