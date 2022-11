Orlando Magic che superano in volata 130-129 i Golden State Warriors campioni NBA in carica nella prima di sette gare consecutive all'Amway Center. Prova positiva per Paolo Banchero che, dopo due gare sotto quota 20, chiude con 22 punti, 18 dei quali in un secondo tempo molto vivo dopo una prima frazione parecchio sottotono (4 con 1 su 6 al tiro). Il rookie di origini italiane, Vittoria di prestigio, la seconda in stagione per gliche superano in volatacampioni NBA in carica nella prima di sette gare consecutive all'Amway Center. Prova positiva perche, dopo due gare sotto quota 20, chiude con, 18 dei quali in un secondo tempo molto vivo dopo una prima frazione parecchio sottotono (4 con 1 su 6 al tiro). Il rookie di origini italiane, che prossimamente incontrerà Gianmarco Pozzecco e la delegazione azzurra per parlare del suo impegno con la Nazionale , firma una gara da 22 punti in 36' con 8 su 17 al tiro, 0 su 4 da tre, 6 su 9 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 assist e 5 palle perse (12 con un solo errore nel terzo periodo!).

Il grande protagonista per i Magic è la guardia al secondo anno Jalen Suggs, autore di 26 punti con 9 assist e 4 rubate, compresa la tripla e il tiro libero che hanno sancito il successo di Orlando. Bene anche Wagner, 19 punti, Carter Jr., 14, mentre dalla panchina sono importanti i 16 punti di Okeke, i 15 di Hampton e i 12 di Harris.

Per i Golden State Warriors, al quarto ko di fila, ancora senza vittorie in trasferta (0-5) e con un pessimo record di 3-6, non basta l'ennesima prova monstre di Stephen Curry da 39 punti con 9 assist e 8 triple a segno, mentre Klay Thompson lo assiste con 27 e 7 bombe, ma fallisce il tiro della possibile vittoria, anche per la buona difesa di Banchero e dei Magic. Una partita in cui spiccano il +11 a rimbalzo di Orlando, 46-35, e soprattutto il numero dei tiri liberi, con i Magic che ne tirano 46 (1), di cui 33 segnati, contro il 10 su 15 di Golden State, meno di un terzo dei tentativi.

La gara del'Amway Center vede partire forte i Warriors, 23-12, ma Orlando risponde presa per mano da Okeke, 12 punti nel primo periodo, e alla prima pausa è parità sul 30-30. Nel secondo quarto arriva il primo canestro di Banchero per il -7 sul 55-48, gli ospiti sono di un'altra categoria e all'intervallo è 65-53 con due bombe di Curry. Nel terzo quarto è ancora spettacolo Warriors, Thompson mette due bombe per il +16, poi sul 90-75 sembra finita. In realtà lì Paolo si mette al lavoro, segna 12 punti quasi consecutivi, Orlando rimonta e al 36' è -2 con le triple di Carter e Hampton.

La gara nell'ultimo quarto diventa bellissima, i Magic scappano fino a +9 con Hampton (113-104), Banchero segna altri due canestri schiacciando su alley-oop e in avvicinamento per il 119-118, ma il solito Curry pareggia sul 126-126. Il finale poi è tutto di Jalen Suggs che rimette i suoi davanti con la bomba del 129-126, ruba palla a Steph, subisce fallo e infila un libero per il 130-126. A quel punto Thompson mette il missile della speranza Warriors, poi Banchero e Carter perdono una palla sanguinosa e concedono l'ultima chance ai campioni NBA, ma la difesa chiude bene su Curry e su Klay, e Orlando vince con pieno merito.

