Con cinque debuttanti assoluti a roster (Alviti, Baldasso, Moretti, Pajola e Pecchia), l'Italia ha superato la Russia per 70-66 nell'unica partita disputata nella seconda finestra delle qualificazioni agli Europei del 2022 nella bolla di Tallinn, in Estonia. Coach Meo Sacchetti ha espresso grande soddisfazione per la chimica mostrata da un gruppo con tanti elementi nuovi e per il livello di impegno e intensità profuso da tutti i giocatori, debuttanti compresi. Ecco le sue parole accompagnate da quelle di Amedeo Tessitori, MVP della partita con 27 punti (career-high), rilasciate nella conferenza stampa post-partita.

Coach Meo Sacchetti: "Vittoria di gruppo, la squadra sta bene insieme"

"Abbiamo affrontato una Russia che arrivava da una partita vinta con ottime percentuali dall'arco contro l'Estonia. Abbiamo cercato di evitare questa soluzione cambiando sui blocchi e togliendo loro ricezioni facili sul perimetro per il tiro. Sono comunque riusciti a segnare due canestri importanti nel finale, ma siamo stati bravi a rispondere con due triple in fila di Marco Spissu che hanno spaccato la partita nei secondi conclusivi".

"Queste partite sono importanti per testare nuovi giocatori: oggi avevamo cinque debuttanti che si sono meritati la convocazione perché stanno vivendo ottime stagioni nelle loro squadre di club. Mi è piaciuta la chimica che siamo riusciti a creare, così come a Napoli nella prima finestra. La squadra sta bene insieme. Tessitori ha giocato una grande partita ma è stata soprattutto una vittoria di gruppo, e questa per me è la cosa più importante. Ricci e Pajola hanno giocato molto bene, ma anche i giocatori che sono rimasti meno in campo mi hanno dato l'impressione di essere vivi e di sentirsi parte della squadra e del progetto. È logico che, con 12 giocatori a disposizione e una sola partita, era difficile riuscire a gestire i minutaggi ed accontentare tutti. Mi spiace non aver potuto disputare entrambe le partite per poter valutare più a fondo tutti. Però, come ho detto anche ai ragazzi, che la partita sia importante o no, indossare la maglia della Nazionale è sempre meraviglioso".

Amedeo Tessitori: "Sono felice, vedo il risultato del mio lavoro"

"Abbiamo giocato con grande durezza in difesa e provato a cercare buone soluzioni in attacco. Credo che l'intensità difensiva di gruppo sia stato il nostro punto di forza oggi. Il mio career-high? Sono felice, perché quest'estate ho lavorato molto per migliorare la mia tecnica. È sempre molto soddisfacente e importante vincere partite come queste con la maglia della nazionale, ma devo ringraziare soprattutto i miei compagni, perché sono sempre riusciti a servirmi nel migliore dei modi. Questa partita ha dimostrato che sto facendo un buon lavoro con il club e mi ha dato fiducia per il resto della stagione. Ora tornerò alla Virtus Bologna e cercherò di dare il massimo in quello che mi chiederanno".

