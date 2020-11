Le "bolle" allestite dalla FIBA per ospitare la seconda finestra delle gare di qualificazione agli Europei del 2022 non stanno funzionando a dovere. Due giorni fa, giovedì 26 novembre, l'Ungheria era stata estromessa da Lubiana dopo la scoperta di cinque casi di positività al coronavirus all'interno del Gruppo Squadra, e ora, a Tallinn, è il turno della Macedonia del Nord: a meno di un'ora dalla palla a due contro l'Italia, la partita è stata sospesa per il riscontro di tre casi positivi nel gruppo destinato ad affrontare gli Azzurri nella prima gara del weekend.

Èarrivato il Black Friday su Eurosport! Accedi alla nostra incredibile offerta e goditi tutti gli eventi di basket nel 2021 scontati del 50% sul prezzo annuale!

Basket Qualificazioni Europei 2022: i convocati dell’Italia 25/11/2020 A 13:14

Slitta, dunque, l'esordio internazionale del nuovo gruppo gestito da coach Meo Sacchetti, capace di raccogliere subito grande interesse per la presenza di ben cinque debuttanti assoluti (Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia): l'Italia scenderà in campo, sempre a Tallinn, lunedì 30 novembre alle ore 15.00 per affrontare la Russia.

L'Italia, Paese ospitante della competizione assieme a Germania, Georgia e Repubblica Ceca, è già qualificata di diritto per il torneo, ma affronterà comunque le gare di qualificazione per costruire e cementare il gruppo del prossimo futuro. Inseriti nel Gruppo B, gli Azzurri hanno vinto le due partite della prima finestra dello scorso febbraio, pochi giorni prima della sospensione totale dell'attività sportiva in tutto il mondo per l'emergenza legata alla pandemia di coronavirus: la squadra di coach Meo Sacchetti aveva superato la Russia a Napoli (83-64 il 20 febbraio) e tre giorni dopo si era imposta in trasferta contro l'Estonia proprio a Tallinn per 81-87.

Da Rusconi a Mannion, i giocatori italiani in NBA

Basket Niente Nazionale per Banchero: un suo famigliare ha la febbre 23/11/2020 A 10:53