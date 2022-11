Victor Wembanyama! Il 18enne fenomeno lascia il segno sulla vittoria della Francia per 92-56 contro la Bosnia a Pau, un risultato larghissimo che permette ai Bleus di Vincent Collet di qualificarsi al Mondiale 2023 in Asia con due giornate d'anticipo. Il 2023 sarà anche l'anno in cui "Wemby" sarà prima scelta assoluta al Draft NBA, uno status che si rafforza di gara in gara: 19 in 25' con 4 su 9 da due, 3 su 6 da tre, 2 su 3 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperi e 2 stoppate, con 18 di efficienza e +17 di plus/minus. Insomma, la classica partita del vostro tradizionale 18enne alla seconda presenza in Nazionale... Nuova partita, nuovo show per! Il 18enne fenomeno lascia il segno sulla vittoria dellapercontro laa Pau, un risultato larghissimo che permette aididi qualificarsi alin Asia con due giornate d'anticipo. Ilsarà anche l'anno in cui "" sarà prima scelta assoluta al, uno status che si rafforza di gara in gara: dopo i 20 punti al debutto assoluto in nazionale contro la Lituania , questa sera ne piazzacon 4 su 9 da due, 3 su 6 da tre, 2 su 3 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperi e 2 stoppate, con 18 di efficienza e +17 di plus/minus. Insomma, la classica partita del vostro tradizionale 18enne alla seconda presenza in Nazionale...

Wembanyama firma i primi 7 punti della "sua" Francia, ne segna altri 7 nel secondo periodo e poi 5 ancora nel quarto periodo, prima di sedersi definitivamente: quello che impressiona è la calma, la tranquillità, la maturità e la fiducia smisurata di questo ragazzo che supera abbondantemente i 224 centrimetri ma che non va oltre i 90 chilogrammi di peso. Penetrazioni, schiacciate, assist, anche qualche eccesso, stoppate: ad impressionare sono due triple, una addirittura voltandosi dopo aver scagliato il pallone in perfetto stile "Stephen Curry" e l'altra tirando su un piede solo, fra l'altro il mancino, quello sbagliato, con un particolare "secondo tempo". Il risultato? Sempre e solo canestro.

Per la cronaca la Francia travolge la Bosnia e, da vice campione d'Europa e argento alle Olimpiadi di Tokyo, conquista il pass per la World Cup 2023: sugli scudi, oltre a Wembanyama, altri giovani prospetti come la guardia Begarin, 17 punti, e i lunghi Makoundou e Kamagate, 7 e 6 punti rispettivamente, senza dimenticare gli 11 di Inglis e gli 8, compresa una super schiacciata, della guardia Sylvain Francisco.

