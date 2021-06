Quest'estate, ogni giorno di più, si profila essere quella dei grandi ritorni. Dopo Amedeo Della Valle (Brescia) Michele Vitali (Venezia) , ancheha deciso di tornare in patria trovando un accordo con la. In biancorosso, Gentile ritroverà, suo allenatore ai tempi delle giovanili dell'allora Benetton Treviso, con cui ha mantenuto un solido rapporto che lo ha anche portato, nel 2018, ad aggregarsi a Treviglio allo svanire del sogno NBA con gli Houston Rockets. L'indiscrezione, lanciata già questa mattina sulle pagine della Prealpina, è stata confermata da Sportando nonostante i dubbi iniziali relativi all'ingaggio del giocatore (che, ricordiamo, ha cambiato procuratore). L'annuncio ufficiale arriverà prossimamente.

Gentile, 29 anni il prossimo 12 novembre, è reduce dalla sua seconda esperienza spagnola con la casacca dell', terminata in anticipo per problemi dovuti a un'infezione da. Nelle 17 gare disputate in ACB, Gentile ha tenuto(25 minuti a partita), con un massimo di 30 realizzati il 28 ottobre contro l'Acunsa Gipuzkoa . È il suo terzo ritorno in Italia dopo quelli già vissuti nel 2017 con la(al termine di una breve parentesi tra Panathinaikos e Hapoel Gerusalemme) e nel 2019 con l'(alla chiusura della sua prima avventura con l'Estudiantes).