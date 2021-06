L'ufficialità è arrivata: Amedeo Della Valle torna in Italia, pronto a indossare la canotta della Germani Brescia. Come anticipato nei giorni scorsi da Sportando, l'accordo dovrebbe essere su base biennale con opzione per una terza stagione.

Gran Canaria, Buducnost Podgorica. Lì ha raggiunto i quarti di finale di Eurocup persi in rimonta subita contro il Monaco (9.0 punti di media con il 36.4% dall'arco), la finale della Lega Adriatica (persa 3-2 contro la Stella Rossa, 8.4 punti con il 35.2%) e ha vinto il titolo del Montenegro con un secco 3-0 rifilato al Mornar Bar (11.2 punti nelle cinque gare di playoff disputate). L'avventura all'estero dell'ex-gioiello della Reggiana è durata, così, soltanto una stagione: dopo aver iniziato in Spagna , con il ADV si è presto spostato in Montenegro , con il. Lì ha raggiunto i quarti di finale di Eurocup persi in rimonta subita contro il Monaco (9.0 punti di media con il 36.4% dall'arco), la finale della Lega Adriatica (persa 3-2 contro la Stella Rossa, 8.4 punti con il 35.2%) e ha vinto il titolo del Montenegro con un secco 3-0 rifilato al Mornar Bar (11.2 punti nelle cinque gare di playoff disputate).

Serie A Sergio Scariolo si presenta: "Sono qui per riportare la Virtus in Eurolega" IERI A 10:22

una triennale in Champions League, ancora da valutare. Della Valle non è stato convocato da coach Meo Sacchetti per il raduno della Nazionale azzurra di Milano , ultimo step di preparazione in vista della partenza per il preolimpico di Belgrado, e potrà dunque essere subito disponibile per la sua nuova squadra. Ancora incerto il futuro tecnico del club: la Germani non ha ricevuto la licenza per partecipare alla prossima edizione di Eurocup (le squadre italiane sono state ridotte a tre con la conferma di Virtus Bologna, Reyer Venezia e Trento) e ha fatto richiesta per ottenerne, ancora da valutare.

"La Pallacanestro Brescia è lieta di ufficializzare la notizia dell'acquisto di Amedeo Della Valle - ha anticipato l'ad della Germani, Mauro Ferrari -, giocatore destinato a ricoprire un ruolo importante all'interno del nostro nuovo progetto sportivo". Della Valle sarà presentato il 28 giugno alle ore 18.00 presso la sede operativa del club.

Serie A Ecco Brescia 2.0: via Vitali, resta Moss e Magro coach 19/05/2021 A 10:02