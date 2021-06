PALASPORT TALIERCIO, MESTRE (VE) - Sono trascorsi tre giorni dal weekend di Colonia, e Milano è rientrata in Italia più affamata che mai. E la frustrazione scaturita da quella tripla di Kevin Punter sputata dal ferro della Lanxess Arena si è trasformata in una delle partite esterne più solide di quest'ultima parte di stagione. Veterani ed esperienza sono le parole chiave per descrivere una serata che l'Olimpia agguanta attingendo a piene mani dalla qualità delle sue punte di diamante: rotazione corta, a soli nove uomini, ma in grado di esprimere al massimo la forza e la superiorità di quel core che ha già firmato tante grandi imprese in stagione, Eurolega compresa. Equilibri e chimica perfetta, unita a una difesa imperniata come sempre sul triangolo Delaney-Shields-Hines, producono una pallacanestro corale di alto livello su entrambe le metacampo, accesa da un attacco capace di sprigionarsi al meglio con grande alternanza di interpreti, rebus irrisolvibile sul lungo periodo anche per una squadra organizzata, solida e compatta come la Reyer.

Già, perché finché Venezia riesce a giocare la sua partita, fatta di difesa, fisico (ottima la marcatura di Stone su Shields) ritmo compassato e sfruttamento di un avvio frizzante di Mitchell Watt, l'equilibrio resta sovrano, come testimoniato dal 38-38 di fine primo tempo. Il break arriva nel terzo periodo, quando la Reyer inizia a pagare le percentuali iniziali scadenti nel tiro dall'arco, frutto di un attacco smontato pezzo per pezzo come in gara-2, e, di contro, si ritrova bucata e bruciata in continuazione dalle folate e spingardate dei top-player biancorossi. L'Olimpia balza sul +17 (65-82) a 6' dalla sirena, ma il pilota automatico innestato per risparmiare energie in vista della serie delle Finals contro la Virtus Bologna (si partirà sabato sera anziché lunedì) non fornisce garanzie assolute. L'esplosione di Austin Daye (top-scorer con 22 punti) costruisce un contro-break violento per ricucire fino al -6, ma una brutta palla persa di Watt a una trentina di secondi dalla fine e la freddezza in lunetta dell'Olimpia strozzano una rimonta che avrebbe avuto dell'incredibile.

a breve il report completo della partita...

Umana Reyer Venezia-AX Armani Exchange Milano 83-93

Venezia : Stone 3, Tonut 11, Chappell 12, Mazzola 3, Watt 19; Jerrells 9, De Nicolao 3, Daye 22, Casarin 1, Vidmar, Cerella. N.e.: Possamai. All.: De Raffaele.

: Stone 3, Tonut 11, Chappell 12, Mazzola 3, Watt 19; Jerrells 9, De Nicolao 3, Daye 22, Casarin 1, Vidmar, Cerella. N.e.: Possamai. All.: De Raffaele. Milano: Delaney 2, Shields 16, Datome 4, LeDay 16, Hines 17; Punter 19, Moraschini 2, Rodriguez 11, Biigha 6. N.e.: Cinciarini, Wojeciechowski, Moretti. All.: Messina.

