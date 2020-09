Il programma domenicale della prima giornata della Serie A 2020-21 si apre con una sorpresa: al PalaLottomatica, a porte chiuse, la Virtus Roma supera 81-76 la Fortitudo Lavoropiù Bologna, mandando letteralmente di traverso il pranzo di mezzogiorno a tutti i tifosi della Effe. I capitolini di coach Piero Bucchi, arrivati all'esordio in campionato con sei sconfitte in Supercoppa, giocano una gara gagliarda, restano davanti praticamente dall'inizio alla fine e vincono con merito, trascinati da Dario Hunt, 24 punti (14 nel primo tempo) e da Gerald Robinson, 19, sugli scudi tra terzo e quarto periodo con Bologna in piena rimonta. Alla squadra di Meo Sacchetti non bastano i 16 punti di Withers e Fantinelli, e un Ethan Happ quasi in tripla doppia da 13 punti, 12 rimbalzi e 8 assist; in ombra Aradori, 10, e soprattutto Banks, 9 punti con 3 su 11 al tiro.