Dolomiti Energia Trentino-AX Armani Exchange Milano 61-60

Di Daniele Fantini. La partita di Kelvin Martin non è di quelle che si possono descrivere con i numeri, perché zeppa di quelle piccole cose che, pur non finendo a referto, risultano poi determinanti al momento della stesura dei conti. Un solo canestro segnato dal campo, uno solo in quasi 28 minuti di parquet, arrivato con una zampata nel mezzo della bolgia a rimbalzo d'attacco a una manciata di secondi dalla sirena. Uno solo, ma quello decisivo, quello che permette a Trento di spezzare quella maledizione di otto sconfitte consecutive che, dopo un inizio stagionale da grande outsider, l'aveva fatta precipitare nel gruppetto all'ultimo posto in classifica, stridente con le potenzialità del roster e di una campagna europea che la vede, invece, svettare in cima al proprio gruppo nelle Top 16 di Eurocup, con la trasferta decisiva per la qualificazione ai playoff in arrivo, fra tre giorni, sul parquet del Lokomotiv Kuban.

quello di un'arena, di una battaglia all'ultimo sangue di una partita di playoff. L'interpretazione della gara dell'Aquila è perfetta: reduce dall'ennesimo doppio turno di Eurolega, Milano va assaltata, aggredita, pugnalata sin dalla palla a due, per spremere via le ultimissime energie residue di un serbatoio in riserva. Fisica, intensa, mobile, attenta sul lato debole e aggressiva con gli show dei lunghi nelle situazioni di pick'n'roll, Trento spezza la fluidità e gli automatismi del miglior attacco del campionato, trasformando ogni azione in una lotta senza quartiere. Tre anni fa, Trento e Milano si affrontavano in finale scudetto. Oggi, gli interpreti sono quasi completamente cambiati (quello principale, Shavon Shields, ha cambiato casacca), ma il clima della partita è lo stesso,. L'interpretazione della gara dell'Aquila è perfetta: reduce dall'ennesimo doppio turno di Eurolega, sfiancata dalla durissima trasferta di Kaunas e azzoppata dalle assenze importanti di Zach LeDay e Malcolm Delaney,, per spremere via le ultimissime energie residue di un serbatoio in riserva.nelle situazioni di pick'n'roll, Trento spezza la fluidità e gli automatismi del miglior attacco del campionato, trasformando ogni azione in una lotta senza quartiere.

palle perse nel solo primo tempo (saranno 16 alla fine), fatica a entrare in area (36%) e sparacchia dall'arco (10/33) con percentuali in picchiata rispetto peggior prestazione in una stagione dove Milano ha sempre superato ampiamente gli 80, eccezion fatta per la trasferta di Bologna, comunque vinta. Balzata su un immediato +9 (14-5) presto riassorbito, Trento riesce a far sempre gara di testa, spinta dalle invenzioni di Gary Browne (20 punti, 7 assist) e dalle sbisciolate di JaCorey Williams (15 punti, 12 rimbalzi), straripante sotto i tabelloni. Ma Milano, pur zoppa in attacco, mantiene la sua quadratura e solidità difensiva, rispondendo ai continui mini-allunghi avversari e tenendo altissima la pressione su una squadra invischiata in un brutto momento psicologico. L'Aquila non apre il campo (3/18 dall'arco) e regala palle perse in quantità in un primo tempo di basso livello qualitativo (11 delle 14 finali) e, quando Williams e Maye sono costretti alla panchina in contemporanea per problemi di falli, l'Olimpia tenta un fugace sorpasso (38-40), presto tamponato da Browne. L'Olimpia ammassa 12nel solo primo tempo (saranno 16 alla fine), fatica a entrare in area (36%) e sparacchia dall'arcocon percentuali in picchiata rispetto allo show balistico dello scorso weekend contro la Fortitudo , vedendosi spesso respinta dai ferri durissimi e inclementi della BLM Group Arena: i 60 punti realizzati valgono lain una stagione dove Milano ha sempre superato ampiamente gli 80, eccezion fatta per la trasferta di Bologna, comunque vinta. Balzata su un immediato +9 (14-5) presto riassorbito, Trento riesce a far sempre gara di testa, spinta dalle invenzioni di(20 punti, 7 assist) e dalle sbisciolate di(15 punti, 12 rimbalzi), straripante sotto i tabelloni. Ma Milano, pur zoppa in attacco,, rispondendo ai continui mini-allunghi avversari e tenendo altissima la pressione su una squadra invischiata in un brutto momento psicologico. L'Aquila non apre il campo (dall'arco) e regalain quantità in un primo tempo di basso livello qualitativo (11 delle 14 finali) e, quando Williams e Maye sono costretti alla panchina in contemporanea per problemi di falli, l'Olimpia tenta un fugace sorpassopresto tamponato da Browne.

Si prosegue seguendo un fragile equilibrio per l'intero quarto periodo. Milano ammassa errori inusuali dall'arco raccogliendo poco dalla panchina e da uno Shavon Shields stranamente impreciso (9 punti con 4/11), ma cavalca una fiammata di Sergio Rodriguez (18 punti, 4 assist), scaldatosi dopo un inizio gelido, per rimettere la testa avanti a un minuto dalla sirena (59-60). Kevin Punter (14) ha in mano il tiro che potrebbe ammazzare la partita, ma la sua tripla, comodissima, scheggia appena il ferro, lasciando a Martin la chance per replicare. E il canestro, questa volta, arriva. Trento torna respirare (7-13), Milano incassa invece la terza sconfitta in campionato (16-3), indolore, al momento, per la classifica. La testa ora va a un'altra partita tremenda di Eurolega: giovedì 11 marzo, alle ore 18.00, l'Olimpia sarà a Mosca per affrontare il CSKA dell'ex, Mike James.

Trento : Browne 20, Forray 3, Martin 3, Maye 6, Williams 15; Morgan 5, Sanders 7, Ladurner 2, Mezzanotte. N.e.: Pascolo, Conti, Mezzanotte. All.: Molin.

: Browne 20, Forray 3, Martin 3, Maye 6, Williams 15; Morgan 5, Sanders 7, Ladurner 2, Mezzanotte. N.e.: Pascolo, Conti, Mezzanotte. All.: Molin. Milano: Rodriguez 18, Punter 14, Shields 9, Datome 3, Tarczewski 3; Brooks, Cinciarini, Moraschini 4, Micov 4, Biligha 2, Roll 3. N.e.: Wojciechowski. All.: Messina.

Vanoli Basket Cremona-Carpegna Prosciutto Pesaro 100-78

Di Marco Arcari. Spettacolare Vanoli Cremona! La squadra di coach Galbiati domina la sfida contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, indirizzandola già nel 1° quarto grazie allo show balistico di Fabio Mian (6/7 da 3 nel quarto). I pick&roll di Tyler Cain si confermano arma fondamentale per l’attacco pesarese, ma Mian spara 3 bombe da distanze siderali e a metà 1° quarto i padroni di casa tentano già un approccio di fuga (15-7). Il tiratore della Vanoli arriva a 6/7 da oltre l’arco dei 6.75 e lancia la squadra allenata da Paolo Galbiati sul primo vantaggio in doppia cifra di serata (21-11). Marko Filipovity si carica allora sulle spalle tutta la fase offensiva ospite, calamitando qualsiasi possesso e segnando i canestri che tengono comunque a contatto la Carpegna Prosciutto a fine 1° quarto (24-16).

Pesaro continua a lavorare meglio a rimbalzo offensivo, garantendosi extra-possessi fondamentali per mettere punti a referto e accorciare ulteriormente le distanze (26-22 al 13’). Simone Zanotti impatta bene col match, realizzando 7 punti in pochi minuti e mettendo in mostra tutto il proprio repertorio offensivo, ma Cremona, registrate le palle perse, rimane ampiamente in controllo della partita. Daulton Hommes realizza un 5-0 personale, Giuseppe Poeta lo supporta coi classici floater da centro area e con la bomba che brucia la sirena e che vale il +15 (46-31) a metà gara. Hommes prosegue nel fare a fette la difesa biancorossa anche in apertura di ripresa, mentre Jarvis Williams spadroneggia a rimbalzo e la Vanoli ritocca il massimo vantaggio (56-38 al 24’).

Matteo Tambone (8 nel 3° quarto) emerge quale go-to-guy della Carpegna Prosciutto, ma la differenza tra le due formazioni continua a essere lampante e a tutto vantaggio di quella di casa, che tocca in più occasioni i 20 punti di margine fino al 73-53 di fine 3° periodo. L’inizio dell’ultima frazione di gara è un concentrato di alley-oop e spettacolo, specie sull’asse Poeta-Lee, ma anche di triple, con un infuocato Ariel Filloy. Pesaro rientra fino al -13 (77-64), ma la differenza d’intensità e di agonismo è evidente e Cremona riallunga subito, annichilendo gli avversari con una grandissima prova di squadra. Mian MVP (23, con 4 rimbalzi e altrettanti assist), ma grandi prove anche di David Reginald Cournooh (12, con 6 rimbalzi e 5 assist) e dell’intramontabile Poeta (16 e 6 assist). Cain sfiora l’ennesima doppia-doppia in LBA, chiudendo con 9 e 15 rimbalzi.

Cremona : Barford 9, T.J. Williams 12, Gallo, J. Williams 7, Poeta 16, Mian 23, Lee 9, Cournooh 12, Hommes 12, Donda. All. Galbiati.

: Barford 9, T.J. Williams 12, Gallo, J. Williams 7, Poeta 16, Mian 23, Lee 9, Cournooh 12, Hommes 12, Donda. All. Galbiati. Pesaro: Drell 4, Filloy 8, Cain 9, Robinson 16, Tambone 13, Mujakovic n.e., Basso n.e., Serpilli n.e., Filipovity 15, Zanotti 9, Delfino 4. All. Calbini.

