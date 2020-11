"I soggetti positivi, tutti totalmente asintomatici - prosegue il comunicato dell'Olimpia - stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutto il gruppo squadra verrà sottoposto nella giornata di domani martedì 10 novembre a un ulteriore test di verifica. La società ha immediatamente provveduto ad informare l'ATS e attende istruzioni in merito". L'Olimpia è reduce dalla sfida di campionato disputata domenica contro Brescia e vinta 87-56. Il prossimo impegno della squadra di Ettore Messina è fissato per mercoledì 11 novembre sul campo dello Zenit San Pietroburgo: ma, in considerazione degli ultimi sviluppi, la sfida di Eurolega contro i russi dovrà necessariamente essere rinviata.