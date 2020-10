Dopo due progetti naufragati e il trasloco al PalaDesio, la Pallacanestro Cantù torna a casa. La società brianzola ha presentato il piano di sviluppo 2020-2025 che ha come fulcro la costruzione del nuovo palazzetto per riportare il basket in città al posto del vecchio Pianella, nel cuore di una piazza storica italiana. Il progetto, studiato in questi ultimi due anni con il supporto di Cantù Next Spa, il sostegno dell'Istituto per il Credito Sportivo e la collaborazione della Federazione Italia Pallacanestro e della Legabasket, porterà alla costruzione di un'area polifuzionale da 5.200 posti, casa del basket ma destinata a ospitare anche concerti ed eventi. Ci saranno due palestre secondarie per gli allenamenti da 200 posti omologate per le competizioni ufficiali per sostenere il progetto giovani e aprirsi anche al volley e al basket in carrozzina che, con la Briantea, è un fiore all'occhiello dell'intero movimento europeo. All'esterno sarà costruito un campo per il 3 contro 3, diventato disciplina olimpica, e il tutto sarà avvolto in una grossa area hospitality che si affaccerà all'interno della struttura e che potrà lavorare 7 giorni su 7, comprendente anche un ristorante e un museo dinamico. Quest'anno sarà ancora impegnato dall'iter burocratico, ma le operazioni di costruzione dovrebbero cominciare nel settembre del 2021: il palazzetto sarà pronto per l'inizio della stagione 2023-24.

"Iniziamo un percorso di cambiamento della cultura sportiva del club - ha affermato il presidente del club, Roberto Allievi -, per uno sviluppo all'altezza delle aspettative che vuole la nostra storia. Il brand Pallacanestro Cantù è molto forte, e vogliamo renderlo sempre più ambito. Il nuovo palasport è imprescindibile per un futuro di successo. Quest'anno abbiamo un budget ridotto a causa della pandemia e del ripianamento del debito lasciatoci in eredità dalla precedente amministrazione, ma nella prossima stagione investiremo cifre più importante per essere competitivi nel progresso di crescita complessivo: siamo molto orientati verso il futuro".

"Vogliamo creare una casa dove far convivere il mondo Pallcanestro Cantù e il territorio - ha aggiunto l'ad di Pall. Cantù, Andrea Mauri -: vogliamo che sia l'icona e la bandiera della rinascita di un territorio che ha sofferto molto anche a causa della pandemia. La pallacanestro deve essere una speranza e un simbolo concreto di ripartenza, anche perché darà tanti nuovi posti di lavoro, e vogliamo che sia una risorsa per lo sviluppo della società in futuro. Abbiamo una roadmap di sette fasi, a oggi abbiamo completato le prime tre: siamo al 50% della fase procedurale tecnica e al 30% del lavoro complessivo".

Presenti anche le massime cariche della pallacanestro italiana: il presidente di Legabasket, Umberto Gandini, e il presidente della Federazione, Giovanni Petrucci.

"Questo progetto è un esempio che Cantù ha tracciato in una situazione molto difficile - ha commentato Gandini -. Abbiamo la responsabilità di riportare un po' di normalità nelle nostre vite: lo abbiamo fatto iniziando a giocare prima degli altri e riportando le persone a palazzo in piena sicurezza, lavorando in sintonia con le amministrazioni regionali. La situazione sanitaria, purtroppo, non sta migliorando e ce lo aspettavamo, ma le esperienze fatte finora sono positive e stanno dando risultati: si può tornare ad assistere a eventi dal vivo rispettando le regole di base della vita sociale. Continueremo a lavorare per tenere aperti in sicurezza i palazzi: spero di essere il presidente di Lega che inaugurerà la prima partita di campionato di Cantù nella nuova casa".

"Se pensiamo a quello che è successo negli scorsi anni, Cantù ha fatto un miracolo - ha concluso Petrucci -. La città è famosa in tutta Europa per i mobili ma anche e soprattutto per la squadra di basket. La FIBA cambiò il formato delle coppe europee in passato perché erano sempre vinte da squadre italiane, e Cantù era una di queste. Oggi deve pensare in grande, e fa bene a farlo. Questo progetto rappresenta un'eccellenza per l'intero movimento, perché da tanti anni ormai l'impiantistica del nostro Paese è motivo di criticità e rallentamento della crescita del sistema".

