Da mercoledì 16 a domenica 20 febbraio, la Vitrifrigo Arena di Pesaro farà da cornice. Sarà la 46esima edizione della coppa nazionale, indetta nell'ormai lontano 1968, e si disputerà con una formula a eliminazione diretta tra le otto squadre partecipanti: le sette partite totali (quarti di finale, semifinali e finale) saranno trasmesse(canale 211 di SKY) e in LIVE-Streaming su Discovery Plus ed Eurosport Player, dove saranno visibili anche on-demand per chi non avesse la possibilità di assistere in diretta.