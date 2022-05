Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di gara-2 delle semifinali tra AX Armani Exchange Milano e Banco di Sardegna Sassari! L'Olimpia si presenta sul parquet del Forum in vantaggio 1-0 dopo la vittoria netta di sabato per 88-71 , lanciata dai 16 punti di Shavon Shields, dai 13 di Gigi Datome 13, e dai 10 con 8 assist di Sergio Rodriguez.

Nel frattempo, dall'altra parte del tabellone playoff, la Virtus Segafredo Bologna si è portata sul 2-0 nella serie contro la Bertram Derthona Tortona con una vittoria larga per 91-70 . Milos Teodosic è stato leader e MVP con 17 punti, seguito dai 13 di Toko Shengelia. Ora le Vu Nere avranno la chance di chiudere la serie in tre gare e di accedere alla finale in caso di ulteriore successo martedì sera al PalaFerraris di Casale Monferrato (ore 20.45, LIVE su Eurosport 2 e Discovery+ ).

Ad

Il LIVE-Blogging della partita

Serie A Milano indirizza la serie: Sassari battuta 88-71 in gara-1 delle semifinali 28/05/2022 A 18:47

37-40 al 18' - Fiammata di Sassari, si risveglia Logan!

Coach Messina richiama Hall in panchina e lascia Rodriguez sulle piste di Logan. Il Professore apre il fuoco con due triple consecutive, recupera palla allo stesso Chacho e lancia Kruslin per un'altra tripla in contropiede. Parziale di 4-11 per la Dinamo in due minuti e Messina deve fermare la partita chiamando time-out!

33-29 al 16' - Sassari resta in scia con i suoi big

Nonostante la serata ancora complicata per David Logan, ben contenuto da Hall, la Dinamo ricuce parzialmente il gap cavalcando ancora una volta i suoi top-player. Un tap-in di Bilan e una classica tripla in pop di Bendzius firmano il -4.

30-22 al 14' - Nuovo allungo Olimpia

La Dinamo esaurisce il bonus molto rapidamente, in meno di tre minuti. La marcatura di Hall su Logan funziona, e il rientro di Shields dà nuova qualità offensiva. L'Olimpia costruisce un piccolo break positivo che costringe coach Piero Bucchi al time-out.

26-22 al 12' - Diop scava in area, Hall risponde in lunetta

Ousmane Diop sorprende Nik Melli, entrato a freddo, con un paio di belle giocate in pick'n'roll, fondamentali per allungare le rotazioni della Dinamo. Milano si affida a Hall in attacco e macina punti in lunetta.

22-18 al 10' - Sassari sorpassa ma non capitalizza, Milano riallunga a fine primo quarto

Sassari trova consistenza vicino a canestro con Bilan e sfrutta la bidimensionalità di Bendzius per colpire anche dall'arco. L'Olimpia perde fluidità offensiva con il secondo quintetto, ma resta in scia con le giocate di Paul Biligha, rimette la testa avanti con un 2/2 di Hall in lunetta e sfrutta una grande chance sulla sirena con Tommaso Baldasso: fallo su tiro dall'arco e 3/3 in lunetta. Statistiche interessanti: Milano è 0/4 dall'arco, Sassari soltanto 3/11 da due.

13-13 al 7' - Sassari riaggancia

Jason Burnell tiene alto il livello di intensità della Dinamo sotto i tabelloni, mentre sul perimetro si mette in azione Gerald Robinson. La prima pennellata di Bilan vale la parità a quota 13.

11-5 al 5' - Milano conserva il margine

Sassari si sblocca dopo oltre tre minuti e mezzo di partita con Burnell, ma l'Olimpia tiene le distanze con Bentil e Shields, giò attivissimo su entrambe le metacampo anche in marcatura su Robinson.

7-0 al 3' - Milano subito con i veterani

Prime schermaglie con buona intensità difensiva, si parte con ritmi differenti da gara-1. Milano si sblocca con i suoi veterani, cavalcando l'asse composto da Rodriguez e Hines. Coach Piero Bucchi è costretto a chiamare time-out dopo soli 3 minuti in cui Sassari tira 0/4 dal campo con 2 palle perse.

0-0 Si comincia!

Il primo possesso è giocato da Milano.

Lo starting-five di Milano: Rodriguez, Shields, Datome, Bentil e Hines. Anche coach Messina conferma i primi cinque di gara-1.

Lo starting-five di Sassari: Robinson, Kruslin, Bendzius, Burnell e Bilan. Confermato l'assetto già visto in gara-1

I 12 scelti da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Nicolò Melli, Jerian Grant, Sergio Rodriguez, Pippo Ricci, Paul Biligha, Devon Hall, Tommaso Baldasso, Shavon Shields, Davide Alviti, Kyle Hines, Ben Bentil, Gigi Datome. Sempre out Dinos Mitoglou (doping), Malcolm Delaney (infortunato). Esclusi per turn-over Trey Kell, Kaleb Tarczewski e Troy Daniels.

I 12 scelti da coach Piero Bucchi per il suo Banco di Sardegna Sassari: Emmanuele Pitirra, Miro Bilan, David Logan, Gerald Robinson, Filip Kruslin, Luca Gandini, Jack Devecchi, Kaspar Treier, Jason Burnell, Eimantas Bendzius, Stefano Gentile e Ousmane Diop. Sempre out Matteo Chessa, infortunato.

Highlights Gara-1: Milano-Sassari 88-71

Serie A Highlights Gara-1: Milano-Sassari 88-71 IERI A 21:52