Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di gara-4 della finale scudetto tra AX Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna. Oggi va in scena il quarto atto della serie, il secondo consecutivo sul parquet del Forum, con l'Olimpia in vantaggio per 2-1 dopo il successo ottenuto sabato sera per 94-82 in gara-3

Nicolò Melli è stato il grande protagonista della terza partita della serie con 22 punti (seconda miglior prestazione stagionale). Ma l'Olimpia, oltre al solito Shavon Shields (19) ha potuto cavalcare anche un momento incredibile di Jerian Grant, autore di 14 punti, 12 dei quali nel break decisivo piazzato tra i due periodi finali. Alla Virtus, calata nella metacampo difensiva dopo le prime due partite, non sono bastati i 18 punti di un eroico Daniel Hackett, straordinario nella ripresa, e i 14 a testa per Milos Teodosic e Marco Belinelli.

Il LIVE Blogging della partita

Serie A Milano dà spettacolo in gara-3: Grant e Melli decisivi IERI A 10:41

14-18 al 7' - Milos Teodosic subito all'opera

Dopo un approccio di partita scarico, la Virtus ha alzato l'intensità difensiva e la capacità di trovare vantaggi con stazza e tecnica vicino a canestro. Poi dalla panchina si alza Milos Teodosic, e il suo impatto è devastante: due triple consecutive per il +4! Milano ora in campo con l'intero secondo quintetto.

9-10 al 5' - Bologna mette la testa avanti

Primo vantaggio Virtus alla metà del primo periodo, ispirato da un parziale di 6-2 con le firme di Belinelli, Jaiteh e Shengelia. Coach Messina ruota già tanto gli effettivi, con molti cambi per Milano.

7-4 al 3' - Equilibrio

Equilibrio nelle fasi iniziali di gara. Hines e Jaiteh si scambiano canestri, poi sono Rodriguez e Weems a colpire da fuori. Hall dà poi il +3 a Milano in penetrazione. Olimpia già con problemi di falli, Hines e Datome già con una lucina accesa.

0-0 - Si comincia!

Il primo possesso è per la Virtus Bologna.

Lo starting-five scelto da coach Sergio Scariolo per la sua Virtus Segafredo Bologna: Daniel Hackett, Marco Belinelli, Kyle Weems, Toko Shengelia e Mam Jaiteh. Doppio cambio rispetto a gara-3: dentro Hackett e il Beli per Teodosic e Pajola.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Sergio Rodriguez, Shavon Shields, Gigi Datome, Ben Bentil e Kyle Hines. Confermato l'assetto ormai classico delle ultime partite di playoff.

Nicolò Melli, Queste le parole di MVP di gara-3 , rilasciate ai microfoni di Eurosport: "Siamo stati bravi in attacco, ma abbiamo fatto molto bena anche in difesa nella ripresa. La serie è ancora lunga, è stata una partita intensa, sappiamo di dover vincere anche la prossima. Ma partiamo da un vantaggio di 2-1. Il Forum ha partecipato con un sold out? L'Ho detto spesso ai compagni. Quando finisce il calcio, il Forum si riempie. Abbiamo giocato in un'atmosfera meravigliosa, e sarà così anche in gara-4. La mia bella prestazione? Sono stato aggressivo, la squadra mi ha cercato, ed è andata bene".

Per la seconda sera consecutiva, il Forum accoglierà le squadre con un "tutto esaurito". Il pubblico di Milano è tornato a riempire completamente il palazzo dopo il lungo periodo di restrizioni dovuto alla pandemia di coronavirus.

Scelte confermate anche da coach Sergio Scariolo per la sua Virtus Segafredo Bologna, a referto con gli stessi 12 già visti nei primi appuntamenti della serie: Amedeo Tessitori, Isaia Cordinier, Nico Mannion, Marco Belinelli, Alessandro Pajola, Amar Alibegovic, Mam Jaiteh, Toko Shengelia, Daniel Hackett, JaKarr Sampson, Kyle Weems e Milos Teodosic. Out per infortunio Awudu Abass e Ekpe Udoh. Out per turnover Kevin Hervey, Michele Ruzzier e Marco Ceron.

Coach Ettore Messina non cambia la formazione già vista nelle prime tre partite della serie, e ormai standard già a partire dalle semifinali contro Sassari: Nicolò Melli, Jerian Grant, Sergio Rodriguez, Giampaolo Ricci, Paul Biligha, Devon Hall, Tommaso Baldasso, Shavon Shields, Davide Alviti, Kyle Hines, Benjamin Bentil e Luigi Datome. Sempre out l'infortunato Malcolm Delaney e Dinos Mitoglou (sospeso per doping). Out per turnover, invece, Trey Kell, Troy Daniels e Kaleb Tarczewski.

