MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Nicolò Melli è entrato nei playoff, è entrato nella serie. A tutto campo. Il lavoro oscuro, mai mancato, ora è sorretto da un martellamento offensivo costante. 22 punti all-around, da giocatore completo, arma offensiva totale che coach Ettore Messina spera di ritrovare con continuità nelle partite restanti. Triple sui ribaltamenti, movimenti old-school in post-basso, fade away dalla media distanza. Melli spara la sua seconda miglior prestazione stagionale dopo i 27 segnati contro Trento, aggiungendosi alla schiera dei veterani insostituibili biancorossi.

brillantezza offensiva smarrita 94 punti complessivi valgono la miglior serata offensiva dei playoff, superiore anche alle 6 vittorie raccolte contro Reggio Emilia e Sassari nei primi due turni. Determinante l'11/23 dall'arco (48%), dopo le serate stentate di Bologna da 10/49 totale. La sua esplosione, unita al sold-out del Forum e alla morbidezza dei canestri di casa, aiuta l'Olimpia a recuperare quellasmarrita dopo il primo periodo di gara-2 . Icomplessivi valgono la miglior serata offensiva dei playoff, superiore anche alle 6 vittorie raccolte contro Reggio Emilia e Sassari nei primi due turni. Determinantedopo le serate stentate di Bologna datotale.

Ad

Jeriant Grant col buzzer beater a fine terzo quarto

Serie A Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-3 delle finali in LIVE Blogging 3 ORE FA

Ma anche il miglior Melli dei playoff non sarebbe bastato se Milano non avesse pescato un altro paio di jolly straordinari dalla panchina. Tommaso Baldasso e Jerian Grant, sguinzagliati dal nulla nelle battute finali del terzo periodo, pescano giocate epiche a ripetizione. Baldasso infiamma il Forum con una tripla a freddo prima di spendersi in un duello estenuante su Daniel Hackett. E Grant, dopo un primo tempo ordinato, deborda con una serie impronosticabile di giocate offensive viste raramente nei match importanti di questa stagione. Il nipote di Horace infila 14 punti, 12 dei quali in un break tramortente a cavallo dei due periodi conclusivi, quello buono per rilanciare Milano sulla doppia cifra di margine di vantaggio.

I nuovi protagonisti biancorossi, determinanti dopo due partite in cui è mancata la profondità della panchina oltre ai soliti noti, oscurano quasi l'ennesima grande prova di Shavon Shields, autore di 19 punti con 7 rimbalzi. Eppure, nel finale, l'Olimpia funziona anche con un assetto estemporaneo, sfruttando le qualità di generosità pura di Grant e il lavoro oscurissimo di Devon Hall, senza punti (0/6) ma famelico nel mordere il pallone.

Hines stoppa, Rodriguez con l'assist no-look e Datome schiaccia

Se Milano riscopre Nik Melli, la Virtus fa lo stesso con Daniel Hackett. In una serata in cui Milos Teodosic punge meno del previsto (14+5 assist), ben contenuto dalla grande staffetta difensiva biancorossa, è il grande ex di serata a caricarsi l'attacco bianconero sulle spalle in un secondo tempo di qualità eccelsa. Chiuderà con 18 punti, raccolti in gran parte in situazioni di avvicinamento a canestro e lunetta (9/10), cuneo appuntito per trafiggere la prima linea difensiva avversaria.

Sono le sue giocate, unite alla mano morbida di Marco Belinelli (14) e a qualche genialata di Teodosic, a tenere la Virtus viva fino a un paio di minuti dalla sirena. Finita rapidamente in doppia cifra di svantaggio nel primo periodo, Bologna ha la forza per rispondere con un parzialone a cavallo dei due quarti centrali e di restare punto-a-punto per buona parte del terzo quarto, ma non ha la stessa profondità e la stessa resistenza difensiva viste in gara-2. Toko Shengelia, eroico nella vittoria di Bologna, si spegne rapidamente sotto la morsa di Melli. E anche Mam Jaiteh, in ripresa due giorni fa, torna a faticare contro l'esperienza di Kyle Hines e le trappole difensive avversarie.

Teodosic con una magia manda a schiacciare Jaiteh

fattore fisico-energetico, premiante per la Virtus in gara-2, torna su sponda biancorossa. Dopo aver dato chiari segni di fatica nel finale della scorsa partita, l'Olimpia sembra essere una squadra rinata nel calore di casa. Ma fra due giorni si torna in campo per un'altra sfida durissima, intensa e muscolare. Recuperare al meglio in queste poche ore di intervallo non sarà facile, ma sarà decisivo. Gara-4 è in programma martedì 14 giugno alle ore 20.30, LIVE su Eurosport 2 e Discovery+. Il, premiante per la Virtus in gara-2, torna su sponda biancorossa. Dopo aver dato chiari segni di fatica nel finale della scorsa partita, l'Olimpia sembra essere. Ma fra due giorni si torna in campo per un'altra sfida durissima, intensa e muscolare. Recuperare al meglio in queste poche ore di intervallo non sarà facile, ma sarà decisivo. Gara-4 è in programma martedì 14 giugno alle ore 20.30, LIVE su

AX Armani Exchange Milano - Virtus Segafredo Bologna 94-82

Milano : Rodriguez 8, Shields 19, Datome 12, Bentil 8, Hines 6; Ricci, Biligha 2, Hall, Baldasso 3, Melli 22, Grant 14. N.e.: Alviti. All.: Messina.

: Rodriguez 8, Shields 19, Datome 12, Bentil 8, Hines 6; Ricci, Biligha 2, Hall, Baldasso 3, Melli 22, Grant 14. N.e.: Alviti. All.: Messina. Bologna: Pajola, Teodosic 14, Weems 7, Shengelia 10, Jaiteh 8; Alibegovic 3, Sampson 5, Cordinier 3, Belinelli 14, Hackett 18. N.e.: Mannion, Tessitori. All.: Scariolo.

Highlights gara-3: Olimpia Milano-Virtus Bologna 94-82

* * *

Riguarda gara-3 delle finali scudetto tra AX Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna in VOD (Contenuto Premium)

Premium Basket AX Armani Exchange Milano - Virtus Segafredo Bologna 02:16:06 Replica

Serie A Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-3 delle finali in LIVE Blogging 3 ORE FA