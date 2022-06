Segafredo Virtus Bologna era attesa ed è arrivata: la squadra di Sergio Scariolo batte 75-68 l'AX Armani Exchange Milano in gara 2 e pareggia 1-1 la serie che mette in palio lo Scudetto e che da Toko Shengelia: il georgiano ex CSKA è stato letteralmente dominante come confermano i numeri, 22 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate, pur tirando maluccio da tre, 1 su 5, e ai liberi, 1 su 6. La Virtus ritrova anche altri due "assenti" di gara 1, Mam Jaiteh, in doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi, e Weems, 9, mentre nel primo tempo spicca Belinelli, 10 alla fine per lui, senza dimenticare un Teodosic da 8 assist oltre ai 3 punti. Viceversa l'Olimpia paga le brutte percentuali al tiro, 39% da due e 27% da tre, e il -13 a rimbalzo, con la fisicità della Virtus che ha fatto la differenza: non bastano i 16 punti di Hall, i 15 di Shields, gli 11 di Datome e i 10 con 7 assist, tutti nel primo tempo, di Rodriguez. La risposta dellaera attesa ed è arrivata: la squadra dibattel'ine pareggiala serie che mette in palio lo Scudetto e che da domenica 12 giugno sarà al Forum di Assago per gara 3 (live su Eurosport 2 HD e Discovery Plus dalle 20.20). Dopo il brutto ko di mercoledì per i campioni d'Italia era vitale il successo ed è salito in cattedra uno dei campioni del roster ovvero: il georgiano ex CSKA è stato letteralmente dominante come confermano i numeri, 22 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate, pur tirando maluccio da tre, 1 su 5, e ai liberi, 1 su 6. Laritrova anche altri due "assenti" di gara 1,, in doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi, e, 9, mentre nel primo tempo spicca, 10 alla fine per lui, senza dimenticare unda 8 assist oltre ai 3 punti. Viceversa l'paga le brutte percentuali al tiro, 39% da due e 27% da tre, e il -13 a rimbalzo, con la fisicità dellache ha fatto la differenza: non bastano i 16 punti di, i 15 di, gli 11 die i 10 con 7 assist, tutti nel primo tempo, di

Shields inchioda la schiacciata contro la Virtus Bologna

La partita

Dopo la vittoria di gara 1, l'inerzia resta a favore di Milano che parte bene anche in gara 2 e vola sul 13-4, +9, con un gran tripla di Rodriguez, reduce dallo 0 su 5 di due giorni prima. La Virtus non sta a guardare, trova risorse da Jaiteh e Pajola, poi torna a -2 con 5 punti di Weems, lui che era rimasto a secco in gara 1. L'Olimpia però ha un super Shields e un ottimo Hall, e va al primo riposo avanti 23-17 dopo che Mannion esordisce e timbra con due punti il suo esordio nelle Finals. Nel secondo periodo la Segafredo si aggrappa a capitan Belinelli che firma 8 punti in un amen e manda i suoi avanti di tre sul 29-26. L'Olimpia ancora una volta non sta a guardare, Grant segna da tre, un ottimo Biligha firma il 34-32, poi Datome risponde a Shengelia. All'intervallo è perfetta parità sul 38-38, con Teodosic che impatta con una tripla in contropiede, l'unico canestro del suo match.

Show di Milano! Hines ricama, Melli vola a schiacciare

Il secondo tempo vede la Virtus ripartire meglio, Milano fatica in attacco, soprattutto a costruire contro la difesa più fisica e attiva di Bologna: Shengelia segna la prima bomba della serie dopo 8 errori ma Hall risponde con un gioco da tre punti. Il geoergiano è incontenibile, una furia, Weems e Hackett lo supportano per il momentaneo +6, però la squadra di Messina è un osso durissimo, resta a galla coi liberi di Melli e Biligha, e poi Hall segna da tre per il 55-54 al 30' (5 su 20 al tiro nel periodo per Milano). Il match si decide quindi nell'ultimo periodo, Belinelli replica a Melli per tenere Bologna a +5, l'AX Armani Exchange fa collezione di ferri, e la Virtus vola a +8 sul 69-61 grazie soprattutto a Jaiteh vicino a canestro. Le giocate definitive le mette Shengelia, due canestri in fila per il 73-66 che fanno calare il sipario sulla gara, poi conclusa sul 75-68.

Ora la serie si trasferisce ad Assago per gara 3 e gara 4, ma con la certezza che si dovrà tornare di sicuro a Bologna per gara 5 giovedì 16 giugno.

Imperiale Belinelli: triplona sul consegnato di Shengelia

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna - AX Armani Exchange Milano 75-68

Virtus Bologna: Belinelli 11, Shengelia 22, Hackett 5, Weems 9, Teodosic 3, Tessitori ne, Mannion 2, Pajola 7, Alibegovic 4, Jaiteh 11, Sampson 2, Cordinier. All. Scariolo.

Milano: Rodriguez 10, Hall 16, Shields 15, Hines, Datome 11, Melli 5, Grant 3, Ricci 1, Biligha 4, Baldasso, Alviti ne, Bentil 3. All. Messina.

