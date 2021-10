Virtus Bologna è pronta a piazzare un altro colpo sul mercato. Dopo Segafredo ha chiuso un accordo con l'ala francese Isaia Cordinier secondo quanto riportato da Sportando, e mancherebbe soltanto l'annuncio. Il classe 1996, giocatore molto fisico e atletico di 196 centimetri per 84 chilogrammi, andrà Sergio Scariolo ad operare il turnover durante il campionato (solo 6 stranieri possono andare a referto, ndr). Laè pronta a piazzare un altro colpo sul mercato. Dopo aver ufficializzato il lungo americano JaKarr Sampson , che sbarcherà in Italia probabilmente la prossima settimana, laha chiuso un accordo con l'ala francesesecondo quanto riportato da Sportando, e mancherebbe soltanto l'annuncio. Il classe 1996, giocatore molto fisico e atletico di 196 centimetri per 84 chilogrammi, andrà a toppare il buco lasciato dall'altro infortunato Awudu Abass e sarà il settimo straniero a roster, cosa che obbligherà coachad operare il turnover durante il campionato (solo 6 stranieri possono andare a referto, ndr).

Cordinier, cresciuto negli Sharks di Antibes (2012-14 e poi 2016-19) nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia biancoverde di Nanterre e lo scorso anno è letteralmente esploso viaggiando a 12 punti di media in campionato e a quasi 16 di media in Eurocup con anche 5 rimbalzi e 3 assist, tirando col 57% da due e il 45% da tre, numeri che gli hanno permesso di finire nel miglior quintetto stagionale del torneo assieme, tra gli altri, a Milos Teodosic, suo futuro compagno di squadra nella Virtus Bologna. Inoltre, lo scorso maggio, Cordinier ha registrato una tripla doppia da 20 punti, 12 assist e 11 rimbalzi nel successo del Nanterre per 115-77 sul Pau Orthez nel campionato transalpino.

La Virtus, che aveva messo nel mirino un'altra ala francese come Axel Toupane, va ad ingaggiare uno dei giocatori più interessanti della passata stagione, seguito anche da diverse squadre di Eurolega tra cui lo Zalgiris Kaunas: Cordinier però ha voluto provare a strappare un contratto coi Brooklyn Nets, la franchigia NBA che detiene i suoi diritti (arrivato via trade nel luglio 2018 dagli Atlanta Hawks, la squadra che lo scelse nel Draft 2016 alla numero 44), ma le cose non sono andate come sperava, i Nets hanno rinunciato ai suoi diritti e così si è ritrovato libero sul mercato. Questo rischia di essere un colpo davvero importante per la Segafredo, sia in campionato, sia in chiave Eurocup.

