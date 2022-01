4-0 al 2' - Il primo canestro è firmato da Jerian Grant, poi Hines fa il 4-0 con una penetrazione di forza.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito da Bologna.

Il quintetto scelto da coach Sergio Scariolo per la sua Virtus Segafredo Bologna: Milos Teodosic, Alessandro Pajola, Kyle Weems, Amar Alibegovic e Jakarr Sampson.

Il quintetto scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Sergio Rodriguez, Jerian Grant, Nik Melli, Ben Bentil e Kyle Hines.

Bologna non ha Amedeo Tessitori (covid), Nico Mannion (schiena), Kevin Hervey (menisco), Ekpe Udoh (ginocchio), Awudu Abass (ginocchio), Isaia Cordinier (caviglia).

Ricapitolando la situazione assenti: Milano è senza Pippo Ricci (covid), Riccardo Moraschini (squalificato per doping), Malcolm Delaney (ginocchio), Dinos Mitoglou (piede), Tommaso Baldasso (covid), Troy Daniels (covid), Shavon Shields (polso), Gigi Datome (coscia).

I 12 a roster per la Virtus: Marco Belinelli, Alessandro Pajola, Amar Alibegovic, Michele Ruzzier, Mouhammadou Jaiteh, Ty-Shon Alexander, Marco Ceron, Jakarr Sampson, Kyle Weems, Milos Teodosic. Ai senior si aggiunge il giovane Matteo Barbieri. Bologna con un organico a disposizione decisamente più profondo rispetto all'avversaria.

I 12 a roster per l'Olimpia: Nik Melli, Jerian Grant, Sergio Rodriguez, Kaleb Tarczewski, Paul Biligha, Devon Hall, Davide Alviti, Kyle Hines e Ben Bentil. A causa delle indisponibilità di Gigi Datome, Pippo Ricci, Tommaso Baldasso e Riccardo Moraschini, Milano porta tre Under in panchina: Giuseppe Invernizzi, Davide Trovarelli e Andrea Leoni.

Entrambe le squadre non si presentano al meglio, tra infortuni e reduci dalla malattia. In mattinata, l'Olimpia ha comunicato anche l'assenza di Malcolm Delaney, tenuto a riposo per il riacutizzarsi di un problema a un ginocchio sinistro. Gestire i giocatori sarà importantissimo per Milano, chiamata a un tremendo tour de force nel mese di gennaio per recuperare le partite rinviate di campionato ed Eurolega.

183 fra le due squadre più titolate d'Italia: i precedenti dicono 104-78 in favore dell'Olimpia, 67-22 a Milano. Armani e Virtus si sono già sfidate a inizio stagione nella finale di Supercoppa a Bologna: Sarà la sfida numerofra le due squadre più titolate d'Italia: i precedenti diconoin favore dell'Olimpia,a Milano. Armani e Virtus si sono già sfidate a inizio stagione nella finale di Supercoppa a Bologna: vinsero le Vu nere 90-84

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di AX Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna, big-match che vale il primato in classifica in Serie A!

