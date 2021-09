35% della capienza. La lotta intrapresa dalla LegaBasket nelle ultime settimane Sabato 25 settembre, alle ore 20.00, la Serie A aprirà i battenti con l'anticipo tra GeVi Napoli e AX Armani Exchange Milano (Discovery+ ed Eurosport 2), con il PalaBarbuto aperto aldella capienza. La lotta intrapresa dalla LegaBasket nelle ultime settimane per ampliare il tetto degli spettatori almeno al 50% è destinata a trovare una risposta finale soltanto a giochi già iniziati.

Il parere del CTS è atteso per fine mese, giovedì 30 settembre, base su cui il Governo annuncerà una presa di posizione definitiva (non soltanto per il basket, ma per tutti gli sport praticati al chiuso) il giorno successivo, venerdì 1° ottobre. La decisione si baserà sui dati empirici dell'evoluzione dell'epidemia delle prossime due settimane: la curva dei contagi, dunque, dovrà continuare la discesa cominciata a inizio settembre per permettere un allentamento delle misure di sicurezza.

Il presidente FIP, Gianni Petrucci, ha ribadito la posizione tenuta dalla LegaBasket e dalle società del massimo campionato per arrivare a un ampliamento graduale fino al 100% della capienza, regolata attraverso il Green Pass.

"Con il presidente di Lega, Umberto Gandini, abbiamo chiesto il 50% delle presenze per la partenza del campionato, ma non siamo contenti. Vogliamo il 100%. Ma siamo realisti. Anche Gravina vuole il 100% per il calcio, che si gioca all'aperto, e non c'è ancora arrivato. Il 50% sarebbe un primo passo".

