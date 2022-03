Daniel Hackett sarebbe più lunga e cospicua un contratto fino a giugno 2024, con stipendio da un milione di euro netto all'anno. Hackett, che ha spento 35 candeline lo scorso 19 dicembre, si troverebbe così molto tutelato anche in questa parte conclusiva della carriera. La Virtus Bologna alza la posta. La nuova offerta formulata asarebbe più lunga e cospicua rispetto a quella emersa nei giorni scorsi . Il Corriere dello Sport parla di, con stipendio da. Hackett, che ha spento 35 candeline lo scorso 19 dicembre, si troverebbe così molto tutelato anche in questa parte conclusiva della carriera.

Hackett deve accelerare i tempi. E cercare di liberarsi dal contratto ancora in essere con il CSKA per poter firmare con la Virtus entro l'8 marzo, deadline per poter essere impiegato anche in Eurocup. La conquista della seconda coppa europea diventa così un obiettivo ancor più cruciale in questa stagione bianconera. Perché permetterebbe alla Virtus di accedere all'Eurolega sul campo (evitando così problematiche relative all'assegnazione di eventuali wild-card), soddisfare i desideri del giocatore (proseguire al massimo livello anche nella prossima stagione), e continuare a guardare con enorme interesse le tante possibilità aperte dall'esodo Jordan Mickey o Johannes Voigtmann per puntellare il reparto lunghi. Ma, per poter essere utile sin da subito alla causa,. E cercare di liberarsi dal contratto ancora in essere con il CSKA per poter firmare con la Virtus, deadline per poter essere impiegato anche in. La conquista della seconda coppa europea diventa così un obiettivo ancor più cruciale in questa stagione bianconera. Perché permetterebbe alla Virtus di(evitando così problematiche relative all'assegnazione di eventuali wild-card), soddisfare i desideri del giocatore (proseguire al massimo livello anche nella prossima stagione), e continuare a guardare con enorme interesse le tante possibilità aperte dall'esodo dalle tre squadre russe momentaneamente sospese da ECA . Nelle ultime ore sono emerse voci che vedrebbero la Virtus molto interessata anche aper puntellare il reparto lunghi.

Daniel Hackett, CSKA Mosca, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ma la partita, come affermato anche dall'ad bianconero, Luca Baraldi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, si gioca tra l'agente di Daniel Hackett e la dirigenza del CSKA Mosca. La squadra dell'Armata Rossa è stata chiara. Ai giocatori internazionali è stato dato il permesso di allontanarsi soltanto momentaneamente, ma nessun contratto è stato stracciato. E, in caso di risoluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, saranno tutti chiamati a rientrare alla base. Non sarà facile, dunque, convincere il patron del club moscovita, Andrey Vatutin, a lasciar partire i suoi gioielli in questo momento, con enormi incognite sul futuro del club.

Se così fosse, gli scenari potrebbero riaprirsi in estate. Hackett è in scadenza di contratto a fine giugno, e nonostante avesse già intavolato un progetto di rinnovo con il CSKA, è possibile un addio definitivo alla formazione russa con cui ha conquistato l'Eurolega nel maggio 2019 a Vitoria. A quel punto, Hackett sarà free-agent a tutti gli effetti, e pronto a sondare il mercato alla ricerca dell'offerta e della situazione tecnica migliore.

