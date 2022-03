Virtus Segafredo Bologna e Daniel Hackett è a un passo. Il piatto porge un'offerta da 1.5 milioni di euro per una stagione e mezza, con scadenza a giugno 2023. I rumors che avevano scosso la giornata di ieri , martedì 1° marzo, trovano sviluppi e concretezza. L'accordo tra laè a un passo. Il piatto porge un'offerta da, con scadenza a giugno 2023.

E l'Eurolega resta sempre la grande incognita sul piatto. Con il mercato interno già chiuso, Hackett non potrebbe più disputarla in questo finale di stagione anche firmando con una squadra impegnata nel torneo, ma l'obiettivo è riassaporarla l'anno prossimo con la canotta della Virtus Bologna, tramite conquista dell'Eurocup o eventuale wild-card in arrivo se l'esclusione delle formazioni russe dovesse essere estesa anche al 2022-23.

L'innesto di Hackett va ad approfondire il reparto esterni mettendo a disposizione di coach Sergio Scariolo un set extra-lusso con Milos Teodosic, Alessandro Pajola e Nico Mannion. La gestione del gruppo, tra gerarchie e minutaggi, diventerà un fattore-chiave.

