Virtus Bologna è scatenata sul mercato in vista della chiusura dei trasferimenti di Eurocup prevista per l'8 marzo. Segafredo è ad un passo dall'ingaggio di un'altra stella ex CSKA Mosca: si tratta di Tornike Shengelia, lungo georgiano classe 1991 Laè scatenata sul mercato in vista della chiusura dei trasferimenti di Eurocup prevista per l'8 marzo. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Daniel Hackett , laè ad un passo dall'ingaggio di un'altra stella ex: si tratta di, lungo georgiano classe 1991 che è rientrato in Spagna con la famiglia in seguito all'invasione della Russia in Ucraina e lo scoppio del conflitto.

Shengelia, una delle migliori ale forti d'Europa, ex giocatore NBA di Nets e Bulls e con un passato glorioso al Baskonia Vitoria, avrebbe preferito la Virtus Bologna rispetto a Valencia, altra grande pretendente per l'asso georgiano: secondo BasketNews Shengelia firmerà un contratto fino al termine della stagione con opzione per la successiva in caso la Segafredo riesca a conquistare il tanto desiderato posto in Eurolega.

Toko, che in questa stagione europea stava viaggiando a quasi 13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist di media, era arrivato a Mosca nell'estate 2020 dopo la vittoria della Liga ACB col Baskonia: in maglia CSKA ha vinto la VTB League e la Supercoppa 2021, poi la decisione di lasciare il club dop la scoppio del conflitto, come fatto anche da altri giocatori tra cui lo stesso Daniel Hackett. Mancherebbe quindi solo l'annuncio ufficiale per questo colpo di mercato dopo che negli scorsi giorni alla Virtus erano stati affiancati altri nomi di lunghi in uscita dalle squadre russe come Mickey, Voigtmann, Milutinov e Bolomboy.

