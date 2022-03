con un roster cortissimo e movimenta la zona rossa della classifica 6-14) dopo una serie negativa di quattro sconfitte. Lo fa con una rotazione a 6 uomini, se escludiamo il cameo ininfluente del giovanissimo Saliou Niang e i cinque falli spesi in soli sette minuti da Jacopo Borra. Eppure, come spesso succede, le situazioni di emergenza tendono a responsabilizzare chi va in campo. E Bologna sfodera, contro quasi ogni pronostico, una delle prestazioni più brillanti dell'intera stagione. Poco più di un mese fa, Treviso sbancò la Vitrifrigo Arena di Pesaro in overtime con soltanto 6 senior a referto dopo essere uscita dalla quarantena da covid. Oggi è la Fortitudo a ripetere un'impresa simile ai danni della stessa Nutribullet. Bologna passa al PalaVerde in OTe movimenta la zona rossa della classifica risalendo al penultimo posto ) dopo una serie negativa di quattro sconfitte. Lo fa con, se escludiamo il cameo ininfluente del giovanissimo Saliou Niang e i cinque falli spesi in soli sette minuti da Jacopo Borra. Eppure, come spesso succede, le situazioni di emergenza tendono. E Bologna sfodera, contro quasi ogni pronostico, una delle prestazioni più brillanti dell'intera stagione.

Il successo arriva senza i lungodegenti Stefano Mancinelli e Matteo Fantinelli, gli infortunati Pietro Aradori e James Feldeine, e un reparto lunghi scarno per l'addio a Leonardo Totè, non sostituto . Eppure è un successo meritato, raccolto al termine di una partita condotta sin dai primi minuti, nonostante il rabbioso tentativo di rimonta sfumato della Nutribullet a suon di triple e giocate da emozione pura.

Gabriele Procida vola e firma due schiacciate da Top 5

Gabriele Procida fa rima a lungo con show-time. I suoi 18 punti, arricchiti da una serie di schiacciate da brividi, sono linfa vitale cui la Effe attinge a piene mani. Poi si scatenano i veterani. Branden Frazier (20+6 assist) è l'uomo dei canestri importanti, decisivi. Straordinario nel quarto periodo, per risollevare Bologna dal momento più complesso, e ancora più determinante nell'overtime. Robin Benzing (21 con 4/6 dall'arco) non sbaglia nulla fra triple spacca-partita e tiri liberi per metterla in ghiaccio. Jabril Durham copre ogni lembo di campo con una gara all-around strepitosa, da tripla doppia sfiorata: 15 punti, 8 rimbalzi, 7 assist. E Vasilis Charalampopoulos, out a lungo per medicare una brutta ferita alla spalla, torna in azione per una serie di coltellate letali sfruttando la sua bidimensionalità. Suo un canestro in reverse da applausi che regala il +4 alla Fortitudo con 23" sulla sirena per il game-set-and match.

La Fortitudo sbanca Treviso: i canestri decisivi in overtime

Treviso, ancora senza Mikk Jurkatamm, incassa il secondo ko consecutivo e perde contatto dalla zona playoff, scivolando all'undicesimo posto con un record di 8-11. È la settima sconfitta nelle ultime nove gare per la formazione di coach Max Menetti, ancora incapace di ritrovare quella compattezza e chimica che le avevano permesso di iniziare la stagione come grande sorpresa del campionato. La Nutribullet soffre la difesa a zona 2-3 match-up in cui Bologna si rintana per larghissimi tratti della partita, togliendo spaziature e punti di riferimento. Ma quando finalmente riesce a scardinarla con una scarica di triple in avvio di quarto periodo per cancellare il -10 del 29', dimostra di non avere sufficiente tenuta difensiva per puntellare il break positivo.

Tomas Dimsa chiude come top-scorer con 23 punti e 5/7 dall'arco, appassendo però con il trascorrere dei minuti. Henry Sims, grande ex, gioca una partita nervosa, deragliata già nei primi minuti per problemi rapidissimi di falli. Finirà con 14 punti e 6 rimbalzi, ma con un impatto lontanissimo da quel giocatore d'area dominante che Treviso si aspettava di avere per scavare nel ventre della difesa fortitudina (3/10 al tiro, con scelte poco lucide). Dewayne Russell brilla a folate (13 punti, 4 assist), e il migliore, anche e soprattutto per atteggiamento, risulta essere Matteo Imbrò (19 punti, 4/11 dall'arco). Per ironia della sorte, sarà proprio un suo errore di valutazione a gettare al vento l'ultimo pallone della Nutribullet, spalancando la strada per i tiri liberi della vittoria infilati da Benzing.

Nutribullet Treviso – Fortitudo Kigili Bologna 93-99 OT

Treviso : Russell 13, Dimsa 23, Sokolowski 5, Akele 4, Sims 14; Imbrò 19, Chillo 6, Jones 5, Bortolani 9. N.e.: Faggian, Poser. All.: Menetti.

: Russell 13, Dimsa 23, Sokolowski 5, Akele 4, Sims 14; Imbrò 19, Chillo 6, Jones 5, Bortolani 9. N.e.: Faggian, Poser. All.: Menetti. Bologna: Durham 15, Frazier 20, Procida 18, Benzing 21, Groselle 10; Niang, Borra, Charalampopoulos 15. N.e.: Manna, Aradori, Mingotti, Feldeine. All.: Martino.

Highlights: Treviso-Fortitudo Bologna 93-99 d1ts

