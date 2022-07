È il giorno dei grandi annunci in casa Virtus Segafredo Bologna. La società campione di Eurocup ha ufficializzato l'ingaggio di Ismael Bako, ala-centro belga in arrivo da Manresa, dove ha tenuto 10 punti e 6 rimbalzi di media nel campionato spagnolo. Classe 1995, 208 cm per 95 kg, ha un passato di due stagioni in Eurolega con la canotta dell'Asvel Villeurbanne, chiuse a 4.7 punti e 2.9 rimbalzi di media.

energia, vitalità e atletismo, dotato di grande elevazione e capacità difensive. È un'addizione di ottimo livello, che può miscelarsi in maniera interessante con Jordan Mickey, Toko Shengelia e Mam Jaiteh. Bako è un giocatore di, dotato di. È un'addizione di ottimo livello, che può miscelarsi in maniera interessante con l'altro neo-acquisto che andrà a formare il nuovo front-court assieme ai confermati

Ad

Serie A Virtus Bologna, ecco il primo colpo: preso Jordan Mickey 2 ORE FA

un ritorno di fiamma per Amedeo Della Valle, Sfumata la pista per il ritorno in Italia di Achille Polonara, le Vu Nere si concentreranno ora sul reparto azzurro. Gli ultimi rumors rivelano uscito dal contratto con la Germani Brescia alla ricerca di un posto in una squadra da Eurolega, non ancora trovato.

Datome e Rodriguez consegnano lo Scudetto a Milano: rivivi gara-6 in 180''

Serie A Virtus Bologna, ecco il primo colpo: preso Jordan Mickey 2 ORE FA