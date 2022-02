Dolomiti Energia Trentino - AX Armani Exchange Milano 73-79

Trieste e Pesaro, AX Armani Exchange Milano si impone 79-73 alla BLM Group Arena contro la Dolomiti Energia Trentino nel match che apre la 19esima giornata di Serie A e torna capolista solitaria con 30 punti. Viceversa arriva il terzo stop consecutivo per la formazione di Lele Molin (10 ko nelle ultime 11 gare complessive) che resta ferma a quota 18 e non riesce ad invertire la rotta di un momento complicato. Il protagonista assoluto della gara è Nik Melli che segna 14 punti nel primo tempo e chiude con 27, il suo nuovo massimo in carriera in A: una prova dominante per l'ex giocatore di Pelicans e Mavericks in NBA, ben spalleggiato da Baldasso, 16 punti, Hall, 11, e Grant, 5, questi ultimi due decisivi nel finale. L'Olimpia si gode il 57% da due e la superiorità a rimbalzo, 34 a 25, mentre all'Aquila non basta chiudere col 50% totale al tiro (20 su 40 da due, 10 su 20 da tre). Per Trento ci sono 19 punti per Reynolds e 13 per Williams. Dopo due sconfitte di fila in trasferta a e il ko di giovedì in casa col Fenerbahce in Eurolega , l'si imponealla BLM Group Arena contro lanel match che apre la 19esima giornata di Serie A e torna capolista solitaria con 30 punti. Viceversa arriva il terzo stop consecutivo per la formazione di(10 ko nelle ultime 11 gare complessive) che resta ferma a quota 18 e non riesce ad invertire la rotta di un momento complicato. Il protagonista assoluto della gara èche segna 14 punti nel primo tempo e chiude con, il suo: una prova dominante per l'ex giocatore di Pelicans e Mavericks in NBA, ben spalleggiato da, 16 punti,, 11, e, 5, questi ultimi due decisivi nel finale. L'si gode il 57% da due e la superiorità a rimbalzo, 34 a 25, mentre all'non basta chiudere col 50% totale al tiro (20 su 40 da due, 10 su 20 da tre). Perci sono 19 punti pere 13 per

Ad

Nik Melli vola per inchiodare la schiacciata in tap-in

Serie A Sassari in quarantena: rinviata la sfida di Trieste 6 ORE FA

A Trento è l'Olimpia a partire forte, soprattutto è Nik Melli a indossare da subito i panni del protagonista: segna 10 dei primi 16 punti di Milano, poi entra Baldasso e mette la bomba del +8. A ricucire per la Dolomiti Energia è Reynolds per il 19-23 del primo periodo, ma ancora Melli e Baldasso fanno +7 AX Armani Exchange in avvio di secondo quarto. E' un continuo botta e risposta, alle bombe di Baldasso replicano Bradford, Flaccadori e Williams, poi sul 40-35 Olimpia il finale è dei padroni di casa con Reynolds e la bomba di Forray che fissano il 40-40 con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo.

Toto Forray si candida per la menegata di giornata

La musica non cambia nella ripresa, Saunders con tre canestri mantiene in scia Trento, viceversa Milano prova ancora a sgasare e vola a +9 sul 57-48 grazie ad Alviti e alle bombe di Melli e Hall. Fuga? Per nulla, perchè Reynolds insacca due triple che fanno esplodere coach Messina e al 30' è 59-54 per i biancorossi meneghini. Nel quarto periodo il canovaccio è lo stesso, l'Olimpia fa gara di testa e la Dolimiti Energia non va giù, riportata sotto per l'ennesima volta da Williams e dalla bomba di Bradford per il 66-66. Da quel momento però è solo AX Armani Exchange: Grant dall'arco e Hall col jumper fanno +6, poi ci pensa ancora Melli a sigillare la vittoria con due bersagli per il 79-70 che manda definitivamente ko una coriacea Trento.

Trento : Bradford 8, Williams 13, Reynolds 19, Conti, Morina ne, Forray 10, Flaccadori 8, Saunders 8, Mezzanotte ne, Dell’Anna ne, Ladurner, Caroline 7. All. Molin.

: Bradford 8, Williams 13, Reynolds 19, Conti, Morina ne, Forray 10, Flaccadori 8, Saunders 8, Mezzanotte ne, Dell’Anna ne, Ladurner, Caroline 7. All. Molin. Milano: Melli 27, Grant 5, Leoni ne, Tarczewski, Ricci, Biligha, Hall 11, Baldasso 16, Daniels 5, Alviti 7, Bentil 8. All. Messina.

* * *

RIGUARDA TRENTO-MILANO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Dolomiti Energia Trentino - AX Armani Exchange Milano 01:50:35 Replica

Eurolega Milano, attacco cercasi: i limiti senza Shields e Mitoglou IERI A 10:27