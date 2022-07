l'EA7 Emporio Armani Milano si sarebbe inserita nella trattativa fra Virtus Segafredo Bologna e Deshaun Thomas, strappando, di fatto, il giocatore alla concorrenza. L'indiscrezione, lanciata sulle pagine odierne della Repubblica, è stata confermata anche da basketnews.com , il portale lituano di Donatas Urbonas, guru del basket europeo:si sarebbe inserita nella trattativa fra, strappando, di fatto, il giocatore alla concorrenza.

Thomas, ala statunitense classe 1991, in uscita dal Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri, è atteso a firmare un contratto biennale (1+1) con la formazione di coach Ettore Messina per circa mezzo milione di euro a stagione. L'ufficialità, per basketnews, è attesa a breve. Se concretizzata, si tratterebbe di un colpo di alto livello per Milano, uscito dal sommerso: l'Olimpia andrebbe ad aggiungere un giocatore veterano, con ampia esperienza di Eurolega (già 7 stagioni disputate), completo in attacco, intelligente e con ottima versatilità difensiva, un must per reggere nel sistema di coach Messina. Thomas è reduce da una delle sue migliori annate per rendimento ed efficienza, chiusa a 9.9 punti e 3.1 rimbalzi di media, con il 50.2% da due e 40% dall'arco.

Kevin Pangos e Johannes Voigtmann devono ancora liberarsi dai contratti in essere con la formazione russa, Il suo innesto andrebbe a rinforzare e appesantire in maniera importante il reparto ali, in attesa della chiusura del mercato con i due colpi ancora mancanti in uscita dal CSKA Mosca.devono ancora liberarsi dai contratti in essere con la formazione russa, esclusa dalla prossima stagione di Eurolega per le conseguenze del conflitto in Ucraina.

