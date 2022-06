escludere i club russi dalle prossime stagioni di Eurolega ed Eurocup, ritirando la licenza annuale a Unics Kazan, Zenit San Pietroburgo e Lokomotiv Kuban Krasnodar ma, soprattutto, sospendendo l'accordo decennale in essere con il CSKA Mosca, socio fondatore del massimo campionato continentale. La maggioranza degli stakeholder ha votato in favore dell'esclusione (7 squadre su 11), mentre due team sono rimasti neutrali. I rumors circolati nei giorni scorsi hanno trovato conferma ufficiale. Il board di ECA ha deciso didalle prossime stagioni died, ritirando la licenza annuale ama, soprattutto, sospendendo l'accordo decennale in essere con ilsocio fondatore del massimo campionato continentale. La maggioranza degli stakeholder ha votato in favore dell'esclusione (), mentre due team sono rimasti neutrali.

"Le squadre delle federazione russa sono sospese dalla partecipazione ai tornei del 2022-23 a causa della situazione derivante dalla guerra in Ucraina - si legge nel comunicato ufficiale -. La decisione è stata presa a causa delle difficoltà crescenti per disputare partite in Russia, dovute alle restrizioni dei voli aerei e alle limitazioni dei movimenti dei cittadini russi".

Ad

Valencia e Partizan Belgrado le due squadre scelte per portare a 18 il numero delle partecipanti alla prossima stagione di Eurolega. Riceveranno entrambe una wild-card. Per Valencia, Sarannole due squadre scelte per portare ail numero delle partecipanti alla prossima stagione di Eurolega. Riceveranno entrambe unaPer Valencia, semifinalista in Eurocup e battuta dalla Virtus Bologna , si tratta di un ritorno nella massima competizione dopo un anno di transizione al livello inferiore. Il Partizan di coach Zeljko Obradovic, eliminato a sorpresa nel primo turno dei playoff dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone, riassaporerà il grande palcoscenico dopo otto anni di assenza (ultima partecipazione nel 2013-14).

Eurolega Nuova Eurolega: CSKA verso l'esclusione, dentro Valencia e Partizan? 13/06/2022 A 14:35

Queste le squadre ai blocchi di partenza per la stagione 2022-23:

Italia: AX Armani Exchange Milano, Virtus Segafredo Bologna

AX Armani Exchange Milano, Virtus Segafredo Bologna Spagna: Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz, FC Barcellona, Real Madrid, Valencia

Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz, FC Barcellona, Real Madrid, Valencia Grecia: Olympiacos Pireo, Panathinaikos Opap Atene

Olympiacos Pireo, Panathinaikos Opap Atene Turchia: Anadolu Efes Istanbul, Fenerbahçe Beko Istanbul

Anadolu Efes Istanbul, Fenerbahçe Beko Istanbul Serbia: Stella Rossa mts Belgrado, Partizan Belgrado

Stella Rossa mts Belgrado, Partizan Belgrado Francia: LDLC Asvel Villeurbanne, AS Monaco

LDLC Asvel Villeurbanne, AS Monaco Germania : FC Bayern Monaco, Alba Berlino

: FC Bayern Monaco, Alba Berlino Lituania: Zalgiris Kaunas

Zalgiris Kaunas Israele: Maccabi Playtika Tel Aviv

Eurolega Nuova Eurolega: CSKA verso l'esclusione, dentro Valencia e Partizan? 13/06/2022 A 14:35