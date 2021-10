AX Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari 79-50

6-0, vetta della classifica da imbattuta e +4 sulla Virtus Bologna, sgambettata per due volte consecutive Brindisi (5-1) ha la forza di restare nella scia biancorossa, ma da qui allo scontro diretto del 5 dicembre manca ancora un'eternità, con una miriade di variabili pronte a mutare. , sgambettata per due volte consecutive sul campo delle neopromosse Napoli e Tortona . Milano prosegue il cammino immacolato in campionato abbattendo il morale di un'altra grande potenziale outsider: +25 sulla Reyer Venezia due settimane fa , +29 sulla Dinamo Sassari oggi. Al momento, soltantoha la forza di restare nella scia biancorossa, ma da qui allo scontro diretto del 5 dicembre manca ancora un'eternità, con una miriade di variabili pronte a mutare.

La partita è fisica, segnata da un metro arbitrale permissivo, ma di competitivo ha relativamente poco. L'approccio di Sassari è blando, e, nonostante le fatiche del doppio turno di Eurolega, Milano non perdona il minimo errore. Sergio Rodriguez (6 punti, 7 assist) regala brani di puro chachismo. Gigi Datome (10) non sbaglia un colpo. Nik Melli (5+6 rimbalzi) è la solita enciclopedia cestistica. Dinos Mitoglou (doppia doppia da 16+13 rimbalzi) troneggia in area. E anche Jerian Grant, l'uomo sotto la lente d'ingrandimento per eccellenza, si risveglia mostrandosi concentrato e produttivo: 10 punti, 2 assist e un grasso +23 di plus/minus, il migliore tra i suoi.

Sassari ha la grinta per provare a rispondere alla prima spallata, ma non va oltre. Soffocata dalla difesa biancorossa, scivola già sul -12 all'intervallo lungo (42-30), frenata da tante palle perse (15) e percentuali scarse al tiro (6/20 da due, peggiorato nella ripresa fino al 9/34 conclusivo). E anche quando le triple, unico dato positivo del primo tempo, cominciano a far risuonare i ferri (8/23 alla fine), la partita si spacca rumorosamente in un terzo periodo a senso unico. L'Olimpia concede soltanto 6 punti, controllando ritmo e tabelloni con le serate solide di Paul Biligha e Kaleb Tarczewski (49-26 il vantaggio a rimbalzo, con 14 offensivi) e apre un lunghissimo garbage-time. La qualità generale del gioco precipita molto rapidamente, e nonostante il divario in continuo aumento (il +29 conclusivo vale anche il massimo vantaggio per l'Olimpia), il pensiero di entrambe è arrivare il prima possibile sotto la doccia.

Troy Daniels, affamato di campo per entrare definitivamente in ritmo-partita 16 punti in 15 minuti, raccolti in gran parte a risultato già acquisito, ma importanti per aumentare il livello di fiducia. In ricerca di fiducia anche Davide Alviti, tornato a disposizione dopo tre gare di stop per un infortunio muscolare: 0/3 in 7 minuti, per lui servirà tempo. Milano può dare minuti a tutti, alleggerendo il carico in vista del big-match di giovedì contro il Barcellona, scontro al vertice in Eurolega. Con Kyle Hines e Shavon Shields tenuti a riposo, c'è spazio per, affamato di campo per entrare definitivamente in ritmo-partita dopo la buona prova di giovedì contro la Stella Rossa . Finirà con, raccolti in gran parte a risultato già acquisito, ma importanti per aumentare il livello di fiducia. In ricerca di fiducia anche, tornato a disposizione dopo tre gare di stop per un infortunio muscolare: 0/3 in 7 minuti, per lui servirà tempo.

Sassari incassa invece il secondo ko consecutivo dopo quello contro Brescia e si ritrova risucchiata nel mischione di metà classifica (3-3). Difficile, se non quasi impossibile, pescare qualche aspetto positivo da cui ripartire. Alla Dinamo è mancato tutto, ma, prim'ancora che la parte tecnico-tattica, soprattutto il desiderio di competere e combattere. Si salva, forse, soltanto Ousmane Diop, al suo debutto stagionale. 7 punti in 18 minuti onesti, in cui getta sul parquet quella voglia e quell'intensità mancate a Christian Mekowulu.

Milano : Rodriguez 6, Grant 10, Datome 10, Melli 5, Tarczewski 2; Biligha 4, Mitoglou 16, Daniels 16, Alviti, Ricci 7, Hall 3. N.e.: Leoni. All.: Messina.

: Rodriguez 6, Grant 10, Datome 10, Melli 5, Tarczewski 2; Biligha 4, Mitoglou 16, Daniels 16, Alviti, Ricci 7, Hall 3. N.e.: Leoni. All.: Messina. Sassari: Clemmons 2, Battle, Bendzius 10, Treier 5, Mekowulu 4; Logan 10, Gentile 2, Diop 7, Burnell 10. N.e.: Gandini, Devecchi, Borra. All.: Cavina.

