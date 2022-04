L'Olimpia affronta una settimana cruciale per lo sviluppo della stagione. Giovedì 7 aprile sarà in trasferta all'Astroballe diper l'ultima gara di regular-season di Eurolega, con il terzo posto finale in graduatoria ancora a portata di mano in caso di successo e concomitante sconfitta del Real Madrid. Domenica, invece, sarà impegnata nel match-clou del campionato di Serie A: alle ore 17.30 scenderà in campo alla Segafredo Arena per sfidare lanello scontro al vertice della classifica.