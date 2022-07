Come annunciato nei giorni scorsi, l'EA7 Emporio Armani Milano si è aggiudicata la battaglia sul mercato con la Virtus Segafredo Bologna per l'ingaggio di Deshaun Thomas. L'ala statunitense, classe 1991, 201 cm per 104 kg, arriva alla corte di coach Ettore Messina dopo una buona stagione trascorsa al Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, chiusa a 9.9 punti e 3.1 rimbalzi di media con il 50.2% da due e il 40% dall'arco. si è aggiudicata la battaglia sul mercato con la Virtus Segafredo Bologna per l'ingaggio di. L'ala statunitense, classe 1991, 201 cm per 104 kg, arriva alla corte di coach Ettore Messina dopo una buona stagione trascorsa aldi Andrea Trinchieri, chiusa a 9.9 punti e 3.1 rimbalzi di media con il 50.2% da due e il 40% dall'arco.

La trattativa per Thomas è stata condotta sottotraccia ed emersa soltanto nelle battute conclusive. Il giocatore sembrava destinato a rinforzare il front-court della Virtus, ma l'Olimpia ha messo sul piatto un'offerta economica migliore, unita a un passato recente vissuto al Top dell'Eurolega. Thomas porta in dote grande esperienza nel massimo torneo internazionale, con sette stagioni alle spalle tra Nanterre, Barcellona, Anadolu Efes, Maccabi, Panathinaikos (l'unica squadra in cui è rimasto per più di un solo anno) e, appunto, Bayern Monaco.

Con Thomas, l'Olimpia aggiunge una pedina in grado di coprire entrambe le posizioni di ala, un classico tweener capace di adattarsi da 4 all'interno di quintetti rapidi e leggeri grazie a qualità fisiche spiccate, ma anche di essere utilizzato da 3 in sistemi più pesanti e strutturati.

"Deshaun porterà alla nostra squadra esperienza, tiro e versatilità - dice di lui il gm biancorosso, Christos Stavropoulos -: è il giocatore che volevamo per avere maggiore profondità e più soluzioni. Siamo felici di averlo con noi".

A Milano manca ora una sola pedina per completare definitivamente il roster. L'Olimpia sta attendendo lo sviluppo della situazione complessa tra il CSKA Mosca e Johannes Voigtmann, l'uomo identificato da tempo come perfect-fit per il ruolo di 4 bidimensionale.

