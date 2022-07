La Givova Scafati batte il primo colpo. È ufficiale l'ingaggio per la prossima stagione di Mike Henry, ala statunitense classe 1992, 198 cm per 102 kg, vecchia conoscenza del nostro campionato per aver indossato la canotta dell'Allianz Trieste nel 2020-21. In quella stagione aveva tenuto 11.0 punti e 4.0 rimbalzi di media a partita con il 66.9% da due e il 31.2%, alternando momenti di grande qualità a passaggi a vuoto che non ne rispecchiavano il reale valore.

Henry è reduce da un'annata trascorsa in Francia, a Chalon, la sua terza oltreoceano. In passato, ha disputato una decina di partite in NBA con i Memphis Grizzlies e tre campionati in G-League con gli Oklahoma Blue, franchigia affiliata agli Oklahoma City Thunder.

"Sono felice di far parte di questa squadra. Ho scelto Scafati perché abbiamo ambizioni simili, vogliamo dimostrare entrambi la voglia di dare il massimo in ogni partita. Mi piaceva l'idea di tornare a giocare in Italia, dove sono stato davvero bene. Voglio competere ad alto livello e continuare a spingermi sempre più in alto".

