Le ottime partite casalinghe della finale-scudetto vinta contro la Virtus Segafredo Bologna sembravano aver sancito la conferma per la prossima stagione. Invece, l'AX Armani Exchange Milano non si è avvalsa dell'opzione sul contratto 1+1 firmato la scorsa estate, lasciandosul mercato dei free-agent. L'ufficialità, già rumoreggiata negli ultimi due giorni, è stata ufficializzata nella mattinata di oggi, sabato 2 luglio.

Ma altri rumors tornano a ravvivare il mercato in entrata. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Prealpina, l'Olimpia avrebbe fatto passi avanti per strapparedal. L'ala tedesca ha lasciato la Russia poco dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, ma non è ancora stato liberato dal team dell'Armata Rossa nonostante l'esclusione dalla prossima Eurolega . Nel progetto di costruzione della nuova squadra, Voigtmann(pur con caratteristiche tecniche e fisiche differenti) nella composizione della nuova batteria di ali grandi assieme a Nicolò Melli e Pippo Ricci.