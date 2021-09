35% di capienza dei palazzetti, Il tetto deldi capienza dei palazzetti, uno dei più bassi in Europa , lascia perplesse le società di Serie A (e non solo). Certo, è un grosso passo in avanti rispetto allo scorso anno, quando si iniziò la stagione con un massimo di 500 spettatori per poi chiudere definitivamente le porte dopo una manciata di partite, ma i timori di un'altra stagione di sofferenza economica, sostenuta prevalentemente da diritti TV e sponsor, continuano a preoccupare nell'immediato futuro.

Tante società spingono da settimane per ampliare il limite al 50%, mantenendo comunque le misure di sicurezza derivanti da Green Pass, mascherina e sedute a scacchiera, come negli stadi di calcio: passaggio-chiave sarà l'assemblea di Lega di mercoledì prossimo, 8 settembre, dove la capienza dei palazzetti sarà all'ordine del giorno.

Quella della Virtus Bologna è una delle voci più importanti che si sono sollevate negli ultimi giorni sull'argomento, con posizione ferma sul 50% di capienza per la stagione regolare. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Resto del Carlino, il club campione d'Italia sarebbe anche pronto a chiedere la sospensione dell'inizio del campionato se non dovessero arrivare garanzie per un aumento del pubblico sugli spalti.

Già qualificata per la fase finale della Supercoppa (trasmessa integralmente su Discovery+ ed Eurosport Player ), la Virtus non potrà contare sugli incassi del botteghino delle gare dei gironcini di qualificazione e debutterà domenica 26 settembre in trasferta contro Trento. Il primo match casalingo è in programma domenica 3 ottobre, contro Varese.

