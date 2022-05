Umana Reyer Venezia, che espugna il parquet del PalaEnergia Paolo Ferraris e vince gara-1 dei quarti di finale Playoff superando 77-66 la Bertram Yatchs Tortona al termina di una sfida molto equilibrata e combattuta. La squadra di coach De Raffaele vola così sull'1-0 nella serie, stesso risultato dell'Olimpia Milano che ha Michael Bramos nel 4° periodo. L'eterno tiratore orogranata spezza infatti le resistenze dei padroni di casa segnando ben 7 dei suoi 13 punti di serata nell'ultima frazione, compreso l'arresto e tiro che sigilla la vittoria. Il Derthona paga invece a caro prezzo le serate no di Mike Daum (1/8 dal campo e soli 4 punti) e Jamarr Sanders (2 soli punti ma stesse percentuali al tiro), oltre al 6/24 da tre punti di squadra. Colpaccio dell', che espugna il parquet del PalaEnergia Paolo Ferraris e vince gara-1 dei quarti di finale Playoff superando 77-66 la Bertram Yatchs Tortona al termina di unae combattuta. La squadra di coach De Raffaele vola così sull', stesso risultato dell'che ha battuto Reggio Emilia , sfruttando al meglio i canestri, di capitale importanza, realizzati danel 4° periodo. L'eterno tiratore orogranata spezza infatti le resistenze dei padroni di casa segnando bendi serata nell'ultima frazione, compreso l'arresto e tiro che sigilla la vittoria. Il Derthona paga invece a caro prezzo le(1/8 dal campo e soli 4 punti) e(2 soli punti ma stesse percentuali al tiro), oltre al 6/24 da tre punti di squadra.

La Reyer si gode invece la solita coralità, soprattutto difensiva. Gli orogranata si confermano infatti squadra che concede il minor numero di triple (e la peggior percentuale) alle avversarie, con un'asfissiante difesa sul perimetro testimoniata anche da un lavoro di squadra che sostanzialmente estromette Daum da questa partita per oltre 35' su 40. Oltre a ciò, spunti importanti arrivano anche dai rendimenti di Stefano Tonut (13 punti) e Jordan Theodore (13): i due "esterni" non sono sicuramente continui nel corso del match, eppure riescono a realizzare giocate importanti grazie a un primo passo che lascia spesso sul posto i pari-ruolo avversari.

La partita

L’inizio di gara è quasi tutto nelle mani di Jeff Brooks, dal momento che il lungo orogranata si mette subito in proprio per il mini-break ospite (0-4). Il Derthona ci mette un po’ a superare l’emozione dell’esordio ai Playoff, ma quando lo fa ritrova quella pallacanestro che tanto ci ha incantati nella stagione regolare. Ci pensa Chris Wright a risvegliare i suoi dal sogno chiamato post-season, con 7 punti in rapidissima successione per il primo vantaggio bianconero (11-9) e il pronto timeout di coach De Raffaele. Il duello nei pitturati tra Tyler Cain e Mitchell Watt perde, seppur solo provvisoriamente, un protagonista a causa dei due falli del centro orogranata, ma gli ospiti restano a contatto con le giocate della coppia Bramos-Tonut. Soltanto la poca continuità da oltre l’arco dei 6.75 e l’1/4 in lunetta di Jordan Morgan limitano l’attacco reyerino, ma al 10’ di gara è comunque 22-18 per la squadra di coach Ramondino. La difesa dell’Umana sale incredibilmente di colpi all’inizio della frazione successiva, con Tortona che, dopo aver trovato il provvisorio massimo vantaggio (26-18) grazie a Bruno Mascolo, incassa uno 0-8 per la nuova parità. Theodore comincia infatti a far valere il suo primo passo e realizza 7 punti consecutivi, spezzando un po’ gli equilibri. Nel momento in cui Venezia sembra aver preso tra le mani l’inerzia di questo match, la difesa a zona di coach Ramondino e le sfuriate offensive di JP Macura (autore del 5-0 conclusivo) ribaltano la situazione per il 37-35 a metà sfida.

A inizio ripresa Macura è ancora terminale offensivo di riferimento per i padroni di casa, mentre la coppia Tonut-Watt firma le giocate decisive ai fini dell’equilibrio. La guardia italiana firma il jumper che lo proietta a quota 443 punti realizzati nei Playoff con la maglia della Reyer, superando così Hrvoje Peric al 3° posto nella classifica societaria. Lo stesso Tonut avvia il break che spezza un po’ le resistenze bianconere: 5 punti consecutivi che, uniti al buzzer da tre punti di Julyan Stone, significano 0-8 e 53-59 al 30’ di gioco. La Bertram Yatchs fatica ora decisamente tanto in attacco, non trovando più la sua solita coralità stagionale e segnando soltanto 2 punti nei primi 3’ dell’ultima frazione. La competenza difensiva di Venezia, specie su Daum, è innegabile, così servono nuovamente le invenzioni del duo Macura-Wright per interrompere la siccità offensiva e tenere vivo il finale di gara. Bramos s’inventa però una tripla assurda e, sul ribaltamento di fronte, Macura si vede fischiare un tecnico per proteste, sicché l’Umana ritrova il +8 (61-69). Dopo un incredibile 0/4 e un solo punto a referto, Daum realizza la tripla che ridà speranza al PalaEnergica, ma Bramos (7 punti nell’ultimo quarto) si conferma campione senza età. Palleggio, arresto e tiro cattedratici per il canestro (64-73) che sigilla la vittoria, facendo saltare il fattore campo.

Il tabellino

Bertram Derthona Basket Tortona - Umana Reyer Venezia 66-77

Tortona : Mortellaro n.e., Wright 16, Cannon 5, Tavernelli n.e., Filloy 5, Mascolo 8, Cattapan n.e., Severini 2, Sanders 2, Daum 4, Cain 10, Macura 14. All. Ramondino.

: Mortellaro n.e., Wright 16, Cannon 5, Tavernelli n.e., Filloy 5, Mascolo 8, Cattapan n.e., Severini 2, Sanders 2, Daum 4, Cain 10, Macura 14. All. Ramondino. Venezia: Stone 3, Bramos 13, Tonut 13, De Nicolao, Echodas n.e., Morgan 5, Mazzola 6, Brooks 6, Theodore 13, Cerella n.e., Vitali 3, Watt 15. All. De Raffaele.

