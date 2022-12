E' arrivato il momento del ritorno in campo perche scende per la prima volta in carriera ine firma fino al termine della stagione con l', una della candidate al salto di categoria in A1. Il figlio più giovane di, classe 1992, era senza squadra a causa del brutto incidente domestico patito la scorsa estate in vacanza e dove si è procurato la frattura di una vertebra. Ora "" ha recuperato al 100% e si rimette in gioco con la maglia nera dell'Old Wild West, quarta nel gironecon un record di 8 vinte e 4 perse, le ultime 2 nel derby cone in casa con