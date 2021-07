Danilo Gallinari ha finalmente coronato il suo sogno a cinque cerchi. Dopo 13 anni di fila nella NBA e quasi 16 punti di media, "il Gallo" viaggerà verso Tokyo con la formazione azzurra. La stranezza di questa storia è che la qualificazione gli è stata offerta dai suoi nuovi compagni di squadra, che hanno staccato il ticket Il fenomeno azzurro si è confidato con la Gazzetta dello Sport; ecco gli stralci più significativi. Dopo 13 anni di fila nella NBA e quasi 16 punti di media, "il Gallo" viaggerà verso Tokyo con la formazione azzurra. La stranezza di questa storia è che la qualificazione gli è stata offerta dai suoi nuovi compagni di squadra, che hanno staccato il ticket grazie alla super partita contro la Serbia a Belgrado

Partecipare alle Olimpiadi è stato sempre il sogno più importante.

"Si, senza dubbio. Parteciparvi è stato sempre il sogno più importante. Per i ragazzi della mia generazione è sempre stato così, la NBA non veniva vista come un traguardo raggiungibile. Sono veramente contento di poterci andare".

Serbia-Italia

"L'ho vista ad Atlanta ed è stato stupendo. Ho visto una squadra che ha dominato sia fisicamente che tecnicamente, con delle percentuali al tiro molto alte. Tutti bravissimi. Ero convinto che questo gruppo di ragazzi avrebbe potuto fare l'impresa".

Cosa può dare Gallinari?

"Ho 32 anni, conosco le cose che posso dare, non ci sono certo segreti. Questo è un gruppo molto versatile nel cambiare i ruoli, e qui potrò dare sicuramente una mano".

Il ricordo dell'Olimpiade

"L'argento di Atene 2004, anche perché era il gruppo con cui ho iniziato a giocare".

A Tokyo porte chiuse

"Sembrerà di essere ai tempi della bolla di Orlando dei playoff di un anno fa. Certo, tutti vorrebbero giocare davanti a 15mila spettatori, ma non possiamo farci molto. Alla fine sempre di basket si tratterà e sempre bisognerà fare canestro per vincere".

Le insidie del girone

"Sono squadre molto forti. La forza dell'Australia si conosceva già, la Nigeria idem, la Germania ha eliminato il Brasile nel preolimpico... Come dice Sacchetti, loro hanno le loro qualità, noi le nostre..."

