Ora è ufficiale: Luis Scola sarà a Tokyo! Prima con un comunicato, poi con un video celebrativo in cui coach Sergio Hernández mostrava le divise (e i rispettivi numeri di gara) dei 12 convocati, è arrivata la certezza che "El General" sarà ai Giochi Olimpici, per la quinta volta in carriera. Con 525 punti realizzati in quattro diverse edizioni (Atene 2004, quando ancora indossava l'11 e non l'iconico 4, allora sulle spalle di Pepe Sanchez, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016), Scola è attualmente al 5° posto tra i migliori marcatori di sempre nella rassegna a cinque cerchi. Wlamir Marques dista soltanto 12 lunghezze, mentre Pau Gasol, attualmente al 3° posto nella graduatoria, ma anch'egli con molta probabilità presente a Tokyo, è lontano 98 punti. Tokyo 2020 si arrichisce così anche della rivalità tra due dei migliori lunghi nella storia recente del basket mondiale, considerando anche che all'ultimo Mondiale (2019) sono state proprio Spagna e Argentina a contendersi la medaglia d'oro, anche se Pau allora non era presente.

Scola va così a completare un roster in cui la stella è indubbiamente Facundo Campazzo, eclettico playmaker dei Denver Nuggets, e con un buon mix tra esperienza e gioventù. La linea verde è formata da Leandro Bolmaro, ventenne stella in rampa di lancio, attualmente in forza all'FC Barcellona ma con un sicuro avvenire in NBA, e Francisco Cáffaro, ventunenne lungo formatosi alla NBA Global Academy e ora in NCAA ai Cavaliers di University of Virginia. Praticamente due decenni nella differenza d'età tra questi due giovani e Scola, il leader carismatico di un'Albiceleste che vuole stupire come successo in Cina, nella rassegna iridata di due anni fa. Allora fu medaglia d'argento, con Scola capace di viaggiare a 18 punti e 6.4 rimbalzi di media. Stavolta può essere un altro exploit, capace anche di dipanare i dubbi sul futuro di uno dei giocatori più iconici di sempre, dal momento che Scola non ha ancora deciso se continuare a giocare un'altra stagione, magari ancora alla Openjobmetis Varese, o se mettersi dietro una scrivania e far valere tutta la sua esperienza per un ruolo dirigenziale.

