Bradley Beal (Kevin Love, che ha preferito auto-escludersi dal gruppo per un evidente ritardo di condizione dovuto ai problemi muscolari che lo hanno frenato in questa stagione. A una manciata di giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo, il Team USA stenta ancora a prendere forma. Dopo le tante rinunce e le Finals sconfinate in maniera abbondante nel mese di luglio per la partenza ritardata della stagione, coach Gregg Popovich deve fare i conti anche con i forfait di risultato positivo al covid ) e, che ha preferito auto-escludersi dal gruppo per un evidente ritardo di condizione dovuto ai problemi muscolari che lo hanno frenato in questa stagione.

I due giocatori scelti come rimpiazzi per completare il roster sono Keldon Johnson, apparso molto brillante in questi giorni tra le fila del Select Team (la squadra che lavora in allenamento con i titolari del Team USA), e JaVale McGee, inserito per fornire una presenza fisica in vernice, esperienza, carattere e carisma. Johnson è reduce da un'ottima stagione di crescita con i San Antonio Spurs dello stesso Gregg Popovich, chiusa a 12.8 punti, 6.0 rimbalzi e 1.8 assist di media, mentre McGee si è diviso tra Cleveland Cavaliers (8.0 punti, 5.2 rimbalzi) e Denver Nuggets (5.5 punti, 5.3 rimbalzi), coprendo però un ruolo marginale nei playoff.

Tokyo 2020 Beal fuori dai Giochi, USA a caccia del sostituto 11 ORE FA

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

SPORT EXPLAINER: Basket

Tokyo 2020 Il basket a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 06/07/2021 A 11:03