Da settimane in Iran forti proteste agitano il Paese. Tutto è scaturito dalla morte della studentessa Mahsa Amini che ha spinto le donne a ribellarsi contro l’utilizzo del velo. Da qui le violenze inaccettabili della polizia per rispondere al caos. Il mondo dello sport quasi ad ogni occasione possibile ha preso posizione contro il governo. L’ultimo caso è quello della Nazionale di beach soccer dell’Iran che ha disputato la finale della Emirates Intercontinental Cup contro il Brasile. Un evento molto seguito che è diventato presto uno spazio per il dissenso contro gli Ayatollah.

Ad

A Dubai, infatti, i calciatori iraniani non hanno voluto cantare l’inno nazionale. Poi, dopo un gol segnato, Saeed Piramoon, l’autore della rete, ha esultato mimando il gesto del taglio di una ciocca di capelli, proprio per mostrare solidarietà alla rivolta innescata dalla morte di Mahsa Amini. L’Iran, che è numero due del ranking mondiale, ha pure vinto la partita per 2 a 1, alzando così la coppa per la quarta volta nella sua storia. Da Teheran, però, è arrivata la censura dopo il primo gesto polemico: la tv di Stato ha fermato così la diretta al termine degli inni. Inoltre, il comitato di beach soccer della Federcalcio iraniana ha già informato che chi ha mandato messaggi politici scendendo in campo sarà punito secondo regolamento. E’ stata surreale l’atmosfera al momento della premiazione: i giocatori dell’Iran hanno alzato il trofeo in silenzio, con volti spenti e senza gioire.

Beach Soccer Grande Italia agli Europei! Doppia semifinale, maschile e femminile 09/09/2022 ALLE 09:18

Spalletti, rose in conferenza omaggio alle donne uccise in Iran

Beach Soccer Grande Italia agli Europei! Doppia semifinale, maschile e femminile 09/09/2022 ALLE 09:18