Se contasse la cabala sarebbe una vittoria importantissima ma anche senza cabala quella di Lupo/Nicolai contro i polacchi Kantor/Losiak è un’affermazione di grande valore perchè consegna agli azzurri la certezza di chiudere al primo posto il girone preliminare e di evitare qualche incrocio molto pericoloso (ma non certo di evitare tranelli in vista del percorso ad eliminazione diretta).

Gli azzurri hanno vinto 2-1 una partita spettacolare contro Kantor/Losiak e, per chi ci crede, la buona notizia è che ultimamente quando Lupo/Nicolai battono i polacchi arriva sempre qualcosa di importante per loro. Successe a Rio, nel turno preliminare, con vittoria per 2-0 e il torneo finì con l’argento per gli azzurri, è accaduto lo scorso anno a Jurmala per l’Europeo e Lupo8Nicolai chiusero al terzo posto con una medaglia di bronzo conquistata dopo un anno di assenza dai campi.

Lupo e Nicolai da circo: ecco il punto più bello del torneo

Insomma era importante per il prosieguo del torneo olimpico ma anche un po’ per la scaramanzia questa partita che ha visto gli azzurri giocare con una grandissima attenzione il primo set: cambio palla perfetto e molto bene al servizio per il 21-19 che ha regalato la certezza quantomeno del secondo posto alla coppia italiana.

Nel secondo parziale qualche errore di troppo di Lupo in attacco apre la strada al pareggio ai polacchi che accelerano nel finale e da 18-17 piazzano il break del 3-0 che significa 1-1 nei set: 21-17. Nel tie break non c’è partita. parte bene la coppia italiana: 4-1, i polacchi tornano in scia fino al 6-4 ma poi sale in cattedra Nicolai con il suo muro micidiale e porta la coppia azzurra sul 10-5. I polacchi alzano bandiera bianca, recuperano qualcosa nel finale ma si arrendono con il parziale di 15-10. Ora attesa per il sorteggio che avverrà nella serata di domani dopo i play-out per gli ultimi due posti negli ottavi di finale tra le quattro peggiori terze classificate dei gironi.

