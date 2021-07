Inizia in salita l’avventura di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel torneo olimpico di beach volley. la coppia azzurra si deve fermare subito contro il binomio statunitense nato per l’occasione e composto da Gibb e Bourne che ha preso il posto di Trevor Crabb, fermato dal Covid. Gli statunitensi non sembrano avere avuto contraccolpi da questa novità, del resto si conoscono benissimo ed hanno superato 2-0 la coppia italiana apparsa meno brillante rispetto a tre mesi fa quando aveva conquistato la qualificaizone olimpica a furia di quarti posti nel World Tour. Poco efficace a muro e in difesa e non particolarmente pericolosa in battuta, la coppia italiana non è riuscita a rendere la vita difficile agli avversari che hanno mantenuto una velocità di crociera piuttosto alta in fase cambio palla, se si escluse la fase centrale del primo set. In avvio, infatti, Rossi/Carambula pagano forse dazio all’emozione e in un baleno si ritrovano sotto 1-6. Gli azzurri provano la rimonta e si riportano prima a -2 sul 12-14 e poi, dopo il break statunitense (13-17) di nuovo a -2 sul 1(7-19) ma si devono arrendere: 18-21.

Nel secondo set la coppia azzurra non regala il vantaggio agli avversari e gioca punto a punto ma non riesce mai, anche nelle situazioni favorevoli, a scrollarsi di dosso i rivali. La sky ball di Carambula non sortisce effetti particolari e Gibb/Bourne non sono mai realmente in affanno, anche quando devono rimontare uno o due punti di vantaggio. Nel finale si gioca punto a punto fino al 20-19 per Gibb/Bourne che sfruttano l’errore di Rossi in attacco e si impongono 21-19. La prossima sfida che attende la coppia italiana è in programma mercoledì alle 13 contro Cherif/Ahmed del Qatar che oggi hanno sconfitto 2-0 gli svizzeri Heiderch/Gerson.

