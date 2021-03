Il biathlon ha visto proseguire la penultima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021: a Nove Mesto II, in Repubblica Ceca, la 12.5 km inseguimento maschile ha premiato ancora una volta il francese Quentin Fillon Maillet, già vincitore della sprint, primo in 25’57″2, nonostante un errore in ciascuna delle due serie a terra. In seconda posizione chiude il norvegese Johannes Boe, staccato di 8″0, anch’egli gravato di due errori al tiro: la buona notizia sono gli undici punti guadagnati (54 contro 43) sul rivale diretto, il connazionale Sturla Holm Laegreid, quarto all’arrivo a 18″1, superato nella classifica al netto dei tre scarti ancora in essere per 7 punti (914 contro 907), mentre nella generale “lorda” la differenza resta di 25 punti, come in partenza, dal momento che oggi Boe perde ufficialmente 30 punti contro i 19 di Laegreid.

Fillon-Maillet bis, Hofer quinto: l'arrivo dell'inseguimento

Nonostante la doppietta sprint-pursuit Fillon Maillet è aritmeticamente fuori dalla lotta per la generale, mentre per la Coppa di specialità sono ancora quattro gli atleti ancora in corsa: ai tre già citati va aggiunto il francese Emilien Jacquelin, oggi terzo all’arrivo, con un ritardo di 14″6. In quinta posizione si è piazzato Lukas Hofer, che non è riuscito a bissare il podio della sprint, ma è arrivato ancora ad un passo dal giocarsi il bottino pieno, non riuscendoci a causa dei due errori distribuiti nelle due sessioni in piedi. I cinque azzurri in gara si piazzano tutti nei 45: a punti anche Dominik Windisch, 29° a 2’55″6 (cinque errori), e Tommaso Giacomel, 30° a 2’57″3 (tre bersagli mancati), mentre non ce la fanno per un soffio Thomas Bormolini, 44° a 3’58″6 (quattro errori), e Didier Bionaz, 45° a 4’02″6 (due bersagli mancati).

Nové Mesto na Morave Wierer versione cecchino: è terza nella sprint UN GIORNO FA

Hofer, primo podio stagionale! È 3° a Nove Mesto

Nové Mesto na Morave Fillon-Maillet bis, Hofer quinto: l'arrivo dell'inseguimento 2 ORE FA