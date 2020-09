Alino Diamanti ha ricevuto la "Johnny Warren Medal", premio riservato al miglior giocatore dell'anno nel massimo campionato australiano di calcio. Il fantasista mancino classe 1983 ha incantato per le sue prodezze in campo e stupito per il suo atteggiamento di vita - sintetizzato nel proverbiale Poi bo! - illustrato da lui stesso ai microfoni della A-League.

"Quando vado a dormire la notte metto in carica il mio corpo e mi sveglio con il 100% di energia. Sono sempre così, gioco così da tutta la vita. Sono molto felice, voglio continuare con questo comportamento, con questo atteggiamento ... Perché quando vado in campo prima di una partita sento ancora le farfalle nel corpo come se fossi un bambin , forse questo è il mio segreto. Mi piace dare il sorriso e le cose positive alle persone, forse in questo momento posso aiutare, quindi se posso condividere la mia vita normale e alle persone piace, sono felice. Mi sento molto bene, il mio corpo si sente molto bene ma è importante in questo sport e in questo lavoro alla mia età se ti senti bene [nella] testa - e la mia testa è molto libera. Voglio continuare, voglio continuare la mia esperienza, voglio divertirmi, voglio continuare a sognare".