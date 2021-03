Alice Pignagnoli, portiere del Cesena Femminile, società che milita nel campionato di Serie B. Una boccata d’aria dopo alcune notizie sconfortanti, come la storia raccontata al mondo da Lara Lugli , la pallavolista citata per danni dopo essere rimasta incinta. Un sorriso ce l’ha strappato, società che milita nel campionato di Serie B.



“Leggendo quanto successo a Lara Lugli – ha raccontato alla Gazzetta di Reggio Emilia - sono rimasta molto amareggiata nel sapere che in uno sport come la pallavolo, dove il movimento femminile è di spicco, siamo ancora fermi a questo punto. Le lotte non sono mai abbastanza. C'è ancora molto da fare".

Un riconoscimento professionale che purtroppo, in Italia, non è ancora nella sfera della normalità: ad Alice, incinta di sette mesi, l'estate scorsa è stato rinnovato il contratto.

"Scoprii di essere incinta di sei settimane – ha spiegato - smettere temporaneamente di giocare, per me che mi allenavo tutti i giorni, è stato uno shock. La prassi in quel periodo per le calciatrici prevedeva una risoluzione consensuale del contratto. Mi sono trovata con una bambina nella pancia e senza avere un guadagno. La società però decise di tenermi, rimborsandomi le trasferte e facendomi partecipare alla vita della squadra. Per me è stato un gesto fondamentale. Hanno riconosciuto il valore umano della persona. Devo ringraziare la lungimiranza e il coraggio della nostra team manager, Manuela Vincenzi, e di suo marito, il presidente della società Massimo Magnani. Mi dicevano che con la nascita di Eva avrebbero avuto una giocatrice in più, l'Alice calciatrice e l'Alice mamma".

Quello fu il preludio di una svolta importante nel calcio femminile: negli accordi economici fra club e giocatrici è stato successivamente inserito l’articolo 8, nel quale è messo nero su bianco che in caso di gravidanza quegli accordi economici non possono essere risolti. Quando si dice essere lungimiranti.

