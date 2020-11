Assist di Zielinski dopo un'uscita a farfalle del portiere ucraino, lob a porta sguarnita dalla lunga distanza di Krzysztof Piątek: brilla il "Pistolero" ex Genoa e Milan - nonché obietivo del mercato di gennaio della Viola - nel 2-0 con cui la Polonia prossima avversaria dell'Italia in Nations League regola l'Ucraina di Shevchenko. L'altra avversaria dell'Italòia nel Gruppo 1, l'Olanda, pareggia in casa con la Spagna: vantaggio iberico con conclusione sottomisura di Sergio Canales su assist dello "juventino" Morata, pareggio del solito van de Beek con destro secco su cross dalla sinistra di Wijndal con dormita della difesa spagnola annessa.